12/6疫情｜本土+16,002 新增22例死亡

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增16,034例COVID-19確定病例，其中16,002例為本土個案，較上周二少1,238例，減少約7.2％；另有32例境外移入，以及新增22例死亡。。

指揮中心表示，今日新增之16,002例本土病例，為7,413例男性、8,568例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（2,492例），台中市（2,157例），高雄市（2,008例），桃園市（1,588例），台北市（1,336例），台南市（1,314例），彰化縣（1,029例），屏東縣（524例），新竹縣（498例），雲林縣（465例），苗栗縣（440例），新竹市（438例），嘉義縣（316例），南投縣（304例），宜蘭縣（274例），嘉義市（212例），花蓮縣（199例），基隆市（135例），台東縣（124例），金門縣（99例），澎湖縣（48例），連江縣（2例）。

指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為14例男性、8例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、且具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年10月12日至12月3日，死亡日期介於11月13日至12月3日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增32例境外移入個案中，為16例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，自日本（1例）移入，另31例感染國家均調查中。入境日期介於今年11月5日至12月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,212,973例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,816,571例排除），其中8,395,477例確診，分別為37,987例境外移入、8,357,436例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,522例COVID-19死亡病例，其中14,505例本土，個案居住縣市分布為新北市2,844例、台北市1,587例、台中市1,540例、高雄市1,414例、台南市1,084例、桃園市1,079例、彰化縣904例、屏東縣571例、南投縣474例、雲林縣467例、苗栗縣399例、嘉義縣373例、宜蘭縣312例、基隆市308例、花蓮縣251例、嘉義市245例、新竹縣239例、台東縣186例、新竹市158例、澎湖縣36例、金門縣34例；另17例為境外移入。

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