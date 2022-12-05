台積2奈米落腳中科有譜 投資額上看兆元

「護國神山」台積電中科擴廠邁大步！攸關台積電2奈米新廠籌設的「中科台中園區擴建二期開發計畫」，5日經環保署專案小組會議決議「有條件過關」，預計明年1月農曆年前將補正資料提送環評大會審查，中科管理局將力拚明年5月底前，交地給台積電興建先進製程晶圓廠，2奈米投資金額上看兆元。

根據環評資料顯示，中科台中園區二期預計引進半導體及上中下游產業以及其他相關科學事業，創造就業人口約4,500人，在園區完成開發、產業進駐後，預計產值達5,014億元。

中科表示，由於台中園區土地出租率已達100％，沒有多餘土地可以出租，因此開發因應產業布局用地需求，擴大並維持半導體產業全球競爭力。

中科管理局長許茂新強調，本案都市計畫及用地取得作業已同步展開中，本月可望召開台中市都市計畫審議大會，「環評大會與都市計畫審議大會若能順利過關，將力拚明年5月底前，交地給台積電興建先進製程晶圓廠！

中科二期擴建開發面積原本規劃94.62公頃，預計引進台積電及其上游科技產業，如IC設計大廠，因開發面積縮減至89.75公頃，許茂新說，二期擴建面積絕大多數土地將提供台積電籌設2奈米等先進製程晶圓廠，未來等完成配地後，再視土地配置情況引進其他高科技產業。

去年底，台積電總裁魏哲家率領團隊拜會台中市長盧秀燕，表達台積電希望能在台中擴廠。當時盧秀燕表示，台積電已提出擴廠計畫，總投資金額在8,000億至1兆元，台中市府會全力提供協助。惟許茂新表示，台積電尚未提出最後投資金額。

中科二期擴建計畫環評說明書歷經三次環評專案小組審查，由於引進半導體，用電用水成關注焦點。中科管理局指出，目前規劃中科二期用電量約925MW，其中25％再生能源，未來至2050年取得實際用電度數使用100％再生能源。用水量每日9.55萬公噸，除民生用水，終期承諾朝向100％使用再生水，全區用水回收率84％，最終可生產2萬公噸再生水。

最終專案小組要求中科補足進駐廠商設置緊急發電機或儲能設備的啟動條件及時機，有條件通過初審。中科管理局強調，預計明年1月農曆年前，將儘速補正資料提送環保署環評大會審查。

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