大學學歷貶值 近5年起薪僅多1,159元

根據主計總處109年度人口及住宅普查，擁有最高學歷大學的人數，從民國99年的302.3萬人增加至529.3萬人，10年來激增227萬人，累計增幅75％；人數成長驚人，可是據1111人力銀行調查，大學畢業的新鮮人近5年起薪僅多出1,159元，企業僅願意給薪2萬8 , 838元，大學學歷大量供給下，學歷貶值效果明顯。

至於同期擁有最高研究所學歷者，也從60.7萬人增至144萬人，近10年增加83.6萬人，累計增幅137.8％，是增幅最大的族群，該族群在就業市場還算炙手可熱，近5年起薪增加3 , 036元，是大學新鮮人起薪增加的2.6倍。

主計總處官員分析，我國學歷樣貌有如此大的變化，主要是廣開高等教育大門後，效果逐漸顯現，加上專科改制，不少在職工作者也願意進修，取得大學以上學歷，全台灣最高學歷為專科的人口近10年來少了11萬人，跌破200萬人大關。大學、研究所學歷人口仍持續增加；大學畢業生太多，研究所學歷選擇也多，官員坦言，企業晉用研究所的比例也跟著增加。

1111人力銀行表示，國人不斷向上攻讀更高學位，就是期望在未來職場中能有更優渥的薪資條件，目前就業市場特性來看，學歷確實是進入科技、生技等產業的門檻。人資專家楊宗斌表示，連鎖餐飲業、飯店業招募服務生，也提高為大學學歷門檻，尤其是國外觀光客偏愛的品牌，大學至少有一定的語言水準。

不過，1111人力銀行也警示，隨國人取得碩博士學歷的可及性，文憑的含金量是日益消褪，從已在職場拚搏多年的上班族自評，能夠完全學以致用的比例僅32％，說明高端人才在步入職場後，一技之長已無法滿足工作所需，「學歷」更非就業保證，唯有「學力」才是生存關鍵。

主計總處的人口及住宅普查每10年辦理一次；就業市場除了高學歷門檻外，主計總處官員表示，還有高齡化的現象。官員預估，少子化、高齡化，工作人口高齡趨勢，未來10年不會改變。

（ 中國時報 洪凱音）