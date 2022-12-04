12/4疫情｜本土＋12,981例 死亡＋29例

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增12,981例本土個案及38例境外移入；另確診個案中新增29例死亡。今日新增病例數較上週日減少295例，減少2.2％。

另本土病例以研判周計算，第48周（11/27-12/03）：101,136例，第47周（11/20-11/26）：104,441例，上周下降3.2％

指揮中心表示，今日新增之12,981例本土病例，為5,936例男性、7,037例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（2,110例），台中市（1,706例），高雄市（1,671例），桃園市（1,470例），台北市（1,081例），台南市（1,056例），彰化縣（696例），屏東縣（423例），新竹縣（415例），新竹市（402例），苗栗縣（331例），雲林縣（312例），嘉義縣（207例），宜蘭縣（195例），南投縣（195例），花蓮縣（195例），嘉義市（168例），基隆市（161例），台東縣（95例），金門縣（59例），澎湖縣（31例），連江縣（2例）。

另指揮中心指出，昨（12/3）日莫德納次世代疫苗總共接種15,629人次，其中BA.1接種235劑；BA.4/5接種15,394劑。

延伸閱讀

陸疫情延燒 王必勝：2個月後台灣恐受影響

王必勝：中國疫情升溫 面臨5大嚴峻挑戰

胡錫進：做好了一個月內感染的思想準備