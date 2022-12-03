全球景氣急遽降溫 11月出口預料連三黑

財政部7日將公布11月出口統計數據，依9～10月出口都翻黑的情形，11月連三「黑」仍將是主旋律，財政部預估11月出口值「不太容易」回到400 億美元以上水準，可能落在383億至393億美元之間，預估區間為年減8％至年減5％。

財政部指出，全球景氣降溫速度超乎預期，國際機構相繼多次調降今、明年經濟成長預測值，加上疫情、俄烏戰爭陰霾，又有通膨壓力、美國擴大限制半導體材料與設備對中國大陸出口等，多重負面因素疊加下，預料第4季出口將面臨相當壓力。

而10月出只年減0.5％，雖然比預期稍好，但財政部坦言，主要是電子零組件、資通產品，還有蘋果新機拉貨，止住了總出口的跌勢，如果剔除電子零件與資通產品，減幅為9.8％。10月進口則年增8.2％，比出口好。

但是，在國際間吹來一陣又一陣逆風下，財政部預估，不會改變出口趨緩的既定事實，預估11月、乃至第四季很可能會落為負成長，第四季即使有增長也會是最弱小的增幅，且明年上半年「去化庫存」仍將會是主旋律。

就態勢來看，財政部指出，在9月進出口雙雙翻黑時已看出端倪，根本原因是全球高通膨與貨幣緊縮，再加上大陸景氣明顯降溫，造成消費性產品需求停滯，供應鏈庫存調整壓力更重，雖然高效能運算、車用電子等新興應用商機，都挹注電子零組件接單，但這不足以彌補其他貨類拉貨放緩的缺口。

儘管第四季無法樂觀期待，但是，財政部仍樂觀預估，累計1～11月進、出口值應能創歷年同期的最點，累計全年仍能正成長。