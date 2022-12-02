12/2疫情｜本土+14,019例 境外移入62例

疫情指揮中心2日公布國內新增14,081例COVID-19確定病例，分別為14,019例本土個案及62例境外移入；確診個案中新增29例死亡。

指揮中心表示，今日新增之14,019例本土病例，為6,251例男性、7,759例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（2,166例），台中市（1,925例），高雄市（1,758例），桃園市（1,549例），台北市（1,232例），台南市（1,085例），彰化縣（840例），屏東縣（447例），新竹縣（430例），雲林縣（398例），苗栗縣（391例），新竹市（381例），南投縣（249例），宜蘭縣（229例），嘉義縣（221例），花蓮縣（192例），基隆市（167例），嘉義市（143例），台東縣（129例），金門縣（58例），澎湖縣（29例）。

指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為17例男性、12例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年10月29日至11月28日，死亡日期介於11月22日至11月29日。

指揮中心說明，今日新增62例境外移入個案中，為35例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自英國及韓國（各2例），日本、美國及馬來西亞（各1例）移入，另55例感染國家調查中。入境日期介於今年11月3日至11月30日。

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