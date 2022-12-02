北市忠孝西路 12/14起這時段開放機車通行

台北市忠孝西路禁行機車44年，不少機車族殷殷期盼盡快開放。台北市交通局今宣布，自12月14日起，忠孝西路（重慶北路-中山北路）開放23時至翌日6時機車夜間通行，開放時間包括周六、周日。忠孝西路往三重方向於重慶南、北路口禁止機慢車兩段左轉，駕駛人往重慶南路，請提前於館前路右轉改道。

北市交工處長劉瑞麟指出，今年年中找專業廠商做交通評估，因公車、機車數量實在太多，決定初期先在車流量較少的時段開放，觀察駕駛人行為。未來是否開放機車於日間通行，「如果大家平順行駛，慢慢的就會有後續開放作為」。

交工處表示，忠孝西路為公車路線密集之市區主要幹道，考量公車進出站易與機慢車動線交織造成行車衝突，故早期禁行機慢車。近年台北車站周邊因忠孝橋引道拆除、西區門戶計劃等車流型態與路型均有變化，故重新檢視禁行機車之合宜性。

交工處說明，經運用「第4代台北都會區整體運輸需求預測模式更新版」之運輸需求模型及交通量調校更新後，預估開放後機車移轉情形，假日尖峰往東可達到4688輛機車、往西可達到4699輛機車，平日上午尖峰往東為6295輛機車，下午尖峰往西為4613輛機車，與聯外幹道上下午尖峰機車流量相當，如基隆路下午尖峰時間車流。

交工處指出，因該路段平日公車班次單向尖峰小時約150到200班次，假日尖峰小時約100到130班次，但對比基隆路平日下午尖峰公車約僅有7、80班次。

交工處說明，公車進出站易與機車混流交織，基於行車安全考量，夜間時段公車班次較少且交通量也較低，故將於夜間23時至翌日6時之時段開放外側兩車道供機車行駛，並於館前路口與中山南北路口機車兩段左轉。往東5線道開放外側2線道，往西4線道開放外側2線道。

交通局長陳學台表示，原先希望假日開放，結果模擬結果超乎預期，市民大道、信義路、仁愛路等流量都移轉至忠孝西路，因此選擇在23時至翌日6時開放，主因是晚間公車數量比較少，對機車的干擾衝突低，該時段約1000多輛機車通行。

另忠孝西路往三重方向於重慶南北路口，若繪設機車兩段左轉待轉區將與公車動線衝突，且地下道出口與通風井亦影響行車視線，基於行車安全考量，該路口禁止機車兩段左轉，往重慶南路之機車駕駛人請提前於館前路口右轉繞行。

交工處呼籲，機車騎士於開放時段行經台北車站旁（公園路－館前路）時，直行機車請行駛於外側第2車道，以減少與右轉館前路之車輛交織衝突。公車、大客車等大型車及小汽車駕駛朋友在行駛忠孝西路時，加強注意周邊，保持行車安全距離與間距，尤以變換行向或車道、停靠與起步時請特別留意機車通行。

（中時 楊亞璇；中時新聞網、 王嘉慶）

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