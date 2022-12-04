12/4前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|12/5（一）
|央行公布11月外匯存底
華城法說
中華電信2022「5G創新應用大賽」頒獎典禮
|12/6（二）
|工商時報、台灣IBM公司 合辦【數位永續 轉型原力】金融高階早餐會
主計總處公布11月物價統計
世界不動產聯盟FIABCI全球領袖高峰會
維熹法說會
|12/7（三）
|交通部舉辦招商大會
財政部公布11月進出口統計
台北時間凌晨四點台積電美國新廠上機典禮
精英法說會
|12/8（四）
|星展銀行推動「社區影響力」記者會
勞動部公布最新無薪假統計
OSIM首推電競按摩椅
信邦法說會
撼訊新廠落成
|12/9（五）
|中華經濟研究院/2023年經濟展望論壇—全球景氣震盪之挑戰與契機
劉大中教授紀念演講會暨蔣碩傑教授紀念研討會『金融開放三十年』
財政部公布11月稅收統計
嘉威法說、遠百法說
國際財經焦點
|12/5（一）
|美國10月工廠訂單
歐元區標普11月綜合PMI終值
新加坡10月零售銷售
|12/6（二）
|美國10月進出口
德國10月工廠訂單
日本10月家庭支出
澳洲央行決策會議
|12/7（三）
|美國上周EIA原油庫存報告
歐元區第三季GDP終值
澳洲第三季GDP
|12/8（四）
|美國上周初領失業救濟金人數
澳洲10月貿易帳
泰國11月消費者信心
巴西央行決策會議
|12/9（五）
|美國11月生產者物價指數
加拿大第三季產能利用率
韓國10月經常帳
陸港澳焦點
|12/5（一）
|中國人民銀行全面降準0.25個百分點
11月財新中國服務業PMI
|12/6（二）
|長江存儲等十多家中企被美國列入實體清單
上海滴水湖新興金融大會
|12/7（三）
|大陸11月進出口數據
大陸11月外匯存底數據
|12/9（五）
|大陸11月M1、M2、新增人民幣信貸、社會融資規模數據
|12/10（六）
|江蘇昆山元宇宙產業大會
|12/11（日）
|世界顯示產業大會（成都）
台股一周焦點
|12/5（一）
|除權
|國泰金、榮成、易飛網
|12/5（一）
|法說會
|華城、台南-KY、佐登-KY、志強-KY
|12/6（二）
|除息
|豪展、威宏-KY
|12/6（二）
|法說會
|華星光、百達-KY、富林-KY、全宇生技-KY
|12/7（三）
|除權息
|冠西電、春雨
|12/7（三）
|法說會
|三商壽、漢翔、台聯電、IKKA-KY、再生-KY、金麗-KY
|12/8（四）
|除權
|虹光
|12/8（四）
|法說會
|嘉里大榮、年興、福興、嘉鋼、永豐金、信邦、北極星藥業-KY
|12/9（五）
|法說會
|雃博、嘉威、易威、天仁