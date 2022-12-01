劉德音籲重視5年後用電 王美花:不會缺電

台積電董事長劉德音昨赴三三會演講，呼籲政府要解決5年後供電問題，引發不分藍綠立委關心缺電問題。對此經濟部長王美花澄清，劉董只是提醒5年後用電現在要準備，保證5年後電夠用、不缺。

至於美國總統拜登6日將親往台積電在亞利桑那州的上機典禮，王美花肯定，這表示拜登很重視我們，台積電在美設廠也可以有很好供應關係。至於台積美國設廠引發人才外流憂心，她則強調劉有說明，這是新建廠，工程師過去都是很正常的人才交流。且台積有1萬人，這次才去500人，沒有人才外流問題。

對於劉德音提醒5年後用電供應，立委邱志偉、楊瓊瓔今天都直接問王美花，5年後會不會有缺電問題？王回應「沒有」、「夠的」，強調強調我們電足夠、不缺電。

她說明，劉德音的意思是說5年後要用的電，現在就要準備，台電現在有很多電力設施在蓋，現在就是在為5年後做準備。本來建大廠就需要3到5年，甚至更早，因此大的電力投資都提早跟業界溝通，會提早佈局。

除了電夠不夠用，楊瓊瓔也憂心明年電價大漲，說從2018到現在電價已上漲11％，但台電資產負債表，扣掉核四資產認列，淨值已經破產。明年中央政府總預算雖要增資1500億 ，但主要用在輸配電電網建設，台電瀕臨極大營運危險。今年電價審議會本要調漲50％，詢問選後電價可能大漲嗎？

王美花回應，台電虧損是全球能源漲價關係。對於楊瓊瓔保證選後不會大漲電價，她未正面承諾，重申交由電價審議會決定。

（中時 王玉樹）

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