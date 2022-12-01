12/1疫情｜本土+15,595 新增53例死亡

疫情指揮中心1日公布國內新增15,651例COVID-19確定病例，分別為15,595例本土個案及56例境外移入；另確診個案中新增53例死亡。

指揮中心表示，今日新增之15,595例本土病例，為6,913例男性、8,669例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（2,568例），台中市（1,999例），高雄市（1,962例），桃園市（1,715例），台北市（1,279例），台南市（1,258例），彰化縣（956例），新竹市（532例），新竹縣（524例），屏東縣（496例），苗栗縣（443例），雲林縣（344例），嘉義縣（270例），南投縣（255例），宜蘭縣（231例），花蓮縣（211例），基隆市（182例），嘉義市（164例），台東縣（108例），金門縣（65例），澎湖縣（31例），連江縣（2例）。

指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為35例男性、18例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、51例具慢性病史、37例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年8月1日至11月27日，死亡日期介於9月27日至11月28日。

指揮中心說明，今日新增56例境外移入個案中，為33例男性、23例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自土耳其、日本、法國、紐西蘭、馬來西亞及越南（各1例）移入，另50例感染國家調查中。入境日期介於今年10月27日至11月29日。

延伸閱讀

12月新制1次看 小心荷包 科技大執法來了

記者會每周只開兩次 指揮中心降級看2條件

世紀病毒回歸 致命率5成 WHO急示警1事

連跌3周又回升 防疫雙險理賠逾1,652億