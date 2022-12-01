12月新制一次全覽 盤中零股交易變這樣

12月新制一次看！騎錯YouBike秒噴350 北巿禁用一次性塑膠杯

今天（12／1）有許多新制上路，在交通民生方面有重大改變，包括台北YouBike1.0將退場，如果未能在緩衝期結束前還車，恐須支付350元給處理費；台北巿、新北巿、高雄縣、雲林縣等4縣市大幅增加科技執法地點，以及汽車裝載貨物掉落最高恐被罰1.8萬；另北市即起禁用一次性塑膠杯，自備環保杯可享最低5元優惠。

此外，今起在室外可不戴口罩，但要特別注意，搭乘台鐵或高鐵，一進入站區就要戴口罩，即便在室外月台候車仍不能脫罩。本文整理出12月上路的12大新制，方便民眾快速掌握，以免違規傷荷包。

【交通相關】

一、戶外月台等車仍要戴口罩

今天起到戶外可不必配戴口罩，但在室內及搭乘大眾運輸時仍要戴口罩，高鐵及台鐵特別提醒，只要進入站區就要戴口罩，因此即使在戶外月台等車也要戴。

二、台北YouBike1.0退場

12月3日起台北YouBike1.0將停止營運，12月3至6日設為緩衝期供民眾還車，而雙北使用率較高的站緩衝期則延到12月9日，超過緩衝期未還車，須聯絡廠商微笑單車處理，並支付350元調度費。

三、4縣市道路擴大科技執法

今起新北市、高雄市、雲林縣的科技執法擴大辦理。台北市20個易肇事路口建置交通科技執法設備，針對車輛不停讓行人、闖紅燈與轉彎未依規定行駛等違規項目偵測取締；新北交通大隊篩選出2021年16處易肇事的路口建置多功能科技執法設備；高雄也新增16處路口科技執法及固定式測照設備；雲林縣則選定9處路口進行科技執法。

四、台鐵增9家行動支付合作業者

今起台鐵新增台灣Pay、街口支付、一卡通MONEY、歐付寶、Pi錢包、LINE Pay、悠遊付、橘子支付、愛金卡icash Pay及全支付等9種支付方式購票。

五、試辦路邊停車無紙化開單

今起台北市試辦路邊汽車計次收費路段無紙化開單，原本的紙本停車繳費單改為簡訊通知。

六、汽車裝載貨物掉落罰緩提高

交通部日前修正《道路交通管理處罰條例》第30條，12月1日起針對汽車裝載貨物脫落、掉落或裝載危險物品未依規定車道行駛，罰鍰上限由原先的9千元，大幅提高至1萬8千元。

【防疫相關】

七、12月1日起口罩令鬆綁

今起室外場所免戴口罩，但跨年等大型集會活動仍要戴；室內場所則維持戴口罩規定，但在6種狀況下可暫時脫口罩，包括運動和唱歌的時候；自行開車且車內無人或乘客為同住者；談話性工作活動拍攝的時候；泡溫泉、三溫暖等口罩容易濕掉的場所；外出有飲食需求；或是在指揮中心指定場所活動，符合相關防疫措施可暫時脫口罩。

八、12月1日起免費領快篩

今起0至6歲（2016年9月2日後出生）的幼兒與第四輪65歲以上（1957年以前出生）的長者可免費領取1份共5劑快篩。另第八輪快篩實名制也在今天開始實施，每人最多可購買6份30劑。

九、全面取消入境人數上限

12月10日零時起全面取消入境人數上限。

【民生相關】

十、北市禁用一次性塑膠杯

今起台北市禁用一次用塑膠杯，自備環保杯則可享有最低5元的優惠。

十一、台灣4種木頭管制出口

今起為了保護台灣自然資源，紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、牛樟等4種台灣特有貴重的林木，其原木、木材、雕刻品或是藝品都將管制出口。

十二、盤中零股交易撮合時間縮短

12月19日起將縮短盤中零股交易撮合間隔時間，從原本的3分鐘改為1分鐘。

（中時新聞網 何立雯）

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