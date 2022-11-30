口罩令鬆綁後發五倍券？蘇揆這樣說

為使生活趨於恢復正常，明（1）日將取消室外必須戴口罩的規定。對於外界關心是否再發放五倍券，行政院長蘇貞昌今（30）日僅說，對於受到疫情衝擊、需要更多扶助的弱勢民眾，政府會就財政負擔各方面來研擬，希望能夠照顧到更好。

行政院長蘇貞昌30日出席中華民國第45屆、海外華人第31屆創業楷模暨創業相扶獎頒獎典禮，媒體問及後疫情時期，王浩宇提出希望再發五倍券，院長看法？

蘇貞昌說，從總統蔡英文上任以來，育兒津貼去年一個月2,500元，今年已經提升到一個月5,000元；蔡英文接任的時候，才150億的少子女化預算，明年是千億；長照從46億已經到649億；還提出租屋族的300億的補貼，都是史上最高，照顧方方面面。

蘇貞昌說，對於受到疫情衝擊、相關需要更多扶助的弱勢民眾，政府也會就財政負擔各方面來研擬，希望能夠照顧到更好。

對於國民黨團今天表示，選舉結束，連口罩都將摘下，呼籲政府儘快在農曆春節前恢復小三通，院長怎麼看？

蘇貞昌說，國人同胞的合作，在指揮中心的規範下，終於守住疫情，明天就可以拿下口罩，愈來愈回復正常的生活，這要特別感謝大家一起加油。

蘇貞昌也說，雖然國境開放，但是大陸的疫情還有各種風波，我們都會密切注意，也希望大陸也能夠早日恢復平靜，同時也可以進一步來做相關的處理。

對於各界關注院長請辭獲慰留，是否是擔心預算案審查進度延宕？可能在農曆年前後異動嗎？對於黨內外傳出一些院長下台負責的聲音，想問院長怎麼看？

蘇貞昌說，蔡英文在自己提出請辭後特別交代，現在不但國內外的情勢嚴峻，各種重大的施政工作也都在進行，希望堅守崗位，自己會率領著團隊，繼續為整個國家需要，做方方面面的工作。

蘇貞昌說，希望各界都能夠給我們支持，我們對於這次選舉也謙卑面對、誠懇檢討，我看要怎麼樣才能做到更好。

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