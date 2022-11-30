勞保費率元旦雙漲 壓力最大是他

勞保費率元旦雙漲 影響逾400萬人 雇主壓力山大 每人負擔增186元

配合明年基本工資上調製2萬6400元，勞保局今（30）指出，「勞工保險薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」將同步修正，明年元旦實施，兩分級表將2萬6400元調為第一級，費率由11.5%調為12%，有投保勞保領基本工資的勞工每月增加53元，雇主每人增加186元。就業保險、勞工退休金、職災保險及農民退休儲金也將調整，影響逾400萬人。

經勞保局試算，基本薪資從2萬5250元調升為2萬6400元，因此將新修的勞工保險跟勞工職災保險投保薪資分級表的第一級距遞移為第1級，保費費率由原本的11.5%調升為12%，所投保勞工保險的基本工資勞工每月將增加53元，雇主負擔每人增加為186元，職業勞工增加159元。

將2萬6400元上調為第一級在勞保方面將影響310萬名勞工，就業保險影響120萬勞工、勞工退休金影響130萬名勞工，職災保險更影響411萬名勞工；另有提繳農民退休儲金的9萬0168人。

勞保局納保組組長黃錦儀表示，為減輕投保單位作業負擔，勞保局將主動針對投保在基本工資的被保險人辦理逕調作業，明年1月1日起調整為2萬6400元。

不過，黃錦儀也表示，但如備註屬部分工時身、職業工會低收入會員、庇護性就業身心障礙者或職業訓練機構受訓者，勞保投保薪資仍維持2萬5250元，預估繳款單在2月25日寄發，事業單位應詳細核對。

對於農民退休儲金與基本工資連動，勞保局農民保險組組長黃美瑩表示，以提繳比率10％農民試算，每月提繳金額將從2525元提高至2640元，政府相對提撥金額也會隨之提高，農民應留意扣款帳戶餘額並備足存款，如果連續6個月未扣款成功，將取消農退資格。

（旺得富理財網 李澍）