製造業景氣探底盤旋 亮今年第8顆黃藍燈

台灣經濟研究院30日公布111年10月製造業景氣信號值及燈號，雖然景氣燈號延續今年來的低迷，持續亮出代表景氣低迷的黃藍燈，是今年來迄今的第8顆，但整體製造業景氣信號值由111年9月之10.80分，增加0.17分至10月之10.97分，為今年5月以來首度回升。

台經院景氣預測中心指出，全球終端需求疲弱現象並未明顯改善，中美科技戰升級亦可能為電子、半導體產業帶來衝擊，出口、外銷訂單及生產指數等經濟數據出現連續第2個月翻黑，所幸跌幅較上月相比已明顯減緩，加上製造業廠商看壞當月景氣表現比重大幅減少，推升經營環境指標表現。

台經院分析，10月景氣信號各主要組成項目，僅2項目分數減少、其餘項目分數增加，經試算模型加權後，信號值增加0.17分。其中以經營環境面增加0.35分，增幅最大，其次原物料投入、成本面分別增加0.18分、0.07分，而需求面減少0.22分減幅最大，售價面則減少0.21分，燈號座落於代表景氣低迷的黃藍燈。

基於製造業供應鏈之一的中國大陸發生清零抗爭運動，台經院指出，產業供應鏈短缺隱憂再度浮現，打擊中國的經濟表現，從堅持清零封控到失控抗爭，不僅外商在中國營運條件更加惡化，台灣製造業以中國為生產基地居多，中國經商環境變化亦會影響台灣製造業表現，將成為下個月的觀察重點之一。

10月台經院製造業景氣燈號亮出今年來第8顆代表景氣低迷的黃藍燈。圖／台經院提供

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