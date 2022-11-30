基本工資勞保費率雙漲 影響逾400萬勞工

配合明年基本工資調整，勞保局今（30）日指出「勞工保險薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」將同步修正，自明（2023）年元旦起實施，包括勞工保險、就業保險、勞工退休金、職災保險及農民退休儲金皆會連帶影響，預估將影響逾400萬名勞工。

新修正的勞工保險及勞工職災保險投保薪資分級表把2萬6,400元遞移為第1級，其中光勞保就影響310萬名勞工、就業保險影響120萬勞工、勞工退休金影響130萬名勞工，職災保險更影響411萬名勞工；另有提繳農民退休儲金的90168人。

受僱勞工每月保費多繳53元

勞保局試算，以2萬5,250元調為2萬6,400元，保費費率由原本的11.5%調升為12%計算，投保勞工保險的基本工資受雇勞工每個月增加53元、雇主負擔每人增加186元；職業工人則是增加159元。

勞保局納保組組長黃錦儀表示，為減輕投保單位作業負擔，勞保局將主動針對投保在基本工資的被保險人辦理逕調作業，明年1月1日起調整為2萬6,400元，但如備註屬部分工時身、職業工會低收入會員、庇護性就業身心障礙者或職業訓練機構受訓者，勞保投保薪資仍維持2萬5,250元，預估繳款單在2月25日寄發，事業單位應詳細核對。

此外，農民退休儲金與基本工資連動，因此明年月提繳金額也會一併提高、預估會有9萬168人受影響，勞保局農民保險組組長黃美瑩表示，以提繳比率10％農民試算，每月提繳金額將從2,525元提高至2,640元，政府相對提撥金額也會隨之提高，農民應留意扣款帳戶餘額並備足存款，如果連續6個月未扣款成功，將取消農退資格。

（中時 林良齊）

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