12月十項重大新制上路！懶人包一次看

12月1日有多項重大新制上路，其中最重大的改變就是口罩和邊境管制鬆綁，明起室外免戴口罩，室內6種情況如唱KTV也可暫時拿下口罩；另12月10日起將全面取消入境人數上限。此外，0至6歲幼兒和65歲長者12月1日起可免費領取5劑快篩。

交通與民生方面的變革包括台北YouBike1.0將退場，台北巿、新北巿、高雄縣、雲林縣大幅增加科技執法地點，以及北市禁用一次性塑膠杯等，本文整理出12月將上路的10大新制，方便民眾快速掌握。

【防疫相關】

一、12月1日起口罩令鬆綁

12月1日起室外場所免戴口罩，但跨年等大型集會活動仍要戴；室內場所則維持戴口罩規定，但在6種狀況下可暫時脫口罩，包括運動和唱歌的時候；自行開車且車內無人或乘客為同住者；談話性工作活動拍攝的時候；泡溫泉、三溫暖等口罩容易濕掉的場所；外出有飲食需求；或是在指揮中心指定場所活動，符合相關防疫措施可暫時脫口罩。

二、12月1日起免費領快篩

12月1日起0至6歲（2016年9月2日後出生）的幼兒與第四輪65歲以上（1957年以前出生）的長者可免費領取1份共5劑快篩。

三、全面取消入境人數上限

12月10日零時起全面取消入境人數上限。

【交通相關】

四、台北YouBike1.0退場

12月3日起台北YouBike1.0將停止營運，12月3至6日設為緩衝期供民眾還車，而雙北使用率較高的站緩衝期則延到12月9日，超過緩衝期未還車，須聯絡廠商微笑單車處理，並支付350元調度費。

五、4縣市道路擴大科技執法

12月1日起新北市、高雄市、雲林縣的科技執法擴大辦理。，台北市20個易肇事路口建置交通科技執法設備，針對車輛不停讓行人、闖紅燈與轉彎未依規定行駛等違規項目偵測取締；新北交通大隊篩選出2021年16處易肇事的路口建置多功能科技執法設備；高雄也新增16處路口科技執法及固定式測照設備；雲林縣則選定9處路口進行科技執法。

六、台鐵增9家行動支付合作業者

12月1日起台鐵新增台灣Pay、街口支付、一卡通MONEY、歐付寶、Pi錢包、LINE Pay、悠遊付、橘子支付、愛金卡icash Pay及全支付等9種支付方式購票。

七、試辦路邊停車無紙化開單

12月1日起台北市試辦路邊汽車計次收費路段無紙化開單，原本的紙本停車繳費單改為簡訊通知。

【民生相關】

八、北市禁用一次性塑膠杯

12月1日起台北市禁用一次用塑膠杯，自備環保杯則可享有最低5元的優惠。

九、台灣4種木頭管制出口

12月1日起為了保護台灣自然資源，紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、牛樟等4種台灣特有貴重的林木，其原木、木材、雕刻品或是藝品都將管制出口。

十、盤中零股交易撮合時間縮短

12月19日起將縮短盤中零股交易撮合間隔時間，從原本的3分鐘改為1分鐘。

（中時新聞網 何立雯）

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