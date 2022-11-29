台家戶財富世界第3贏美？律師驚吐真相

台灣家戶財富世界第3勝美國？大咖律師驚吐「4字」網暴動

行政院主計處近日發布的國情統計通報，台灣於2020年每戶財富1263萬元，經購買力平價（PPP）調整後直逼80萬美元，居經濟合作暨發展組織（OECD）第三，勝過美國、日本等國。擁有台灣、美國雙律師資格的國民黨立委李貴敏表示，這個結果連官員們自己都不信，對現實社會的體會跟全民截然不同，根本是「指鹿為馬」，其荒謬程度如同為選舉而加工的大內宣，顯然就是在誤導全民。

李貴敏28日在臉書發文表示，主計總處日前發布國情統計通報，宣稱台灣每戶財富高達1263萬元，位居世界第三，超日、韓不說，也一舉超越美國，僅次於盧森堡、瑞士。

其荒謬程度如同為選舉而加工的大內宣，自然引發各界批評質疑。連學者都為文質疑主計總處為何「說謊」？官員們說出連自己也不信的統計與結果，對現實社會的體會跟全民完全不一樣，根本是指鹿為馬，誤導全民。

李貴敏痛批，這就跟主計總處一直堅持公布國民平均收入的狀況一樣，學界都呼籲政府應公布「中位數」，較能貼近實際狀況，但官員就是要拿「平均數」來美化帳面、誤導和唬弄全民。看看這次選舉結果，綠營政權不就是被批評是遠離民意？政策荒腔走板？

李指出，國際上現在有一個「iPhone指數」，根據2022統計數據，台灣人需工作17.2天才能買得起一隻iPhone，但南韓僅要10.5天、日本11.9天，美國民眾更只要5.7天。看看這些數字，官員還有臉說我們的生活水準已經超過日韓，甚至比英、美還好？

此文獲得超過2000人按讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「不夠的，政府要補足！是嗎？」「執政的帶頭騙，台灣真是騙子的天堂，期待貴黨新任縣市長民代揭弊案打倒這個詐騙政黨」、「吃米不知道米價的官員，最該下台的主計長」、「歹勢啦！我沒有，主計處能撥給我嗎？（用他們的個人資產撥給我，不是用國家的納稅喔）」、「可能是輸得還不夠」。

（中時新聞網 王子瑄）