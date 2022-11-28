謝國樑補助Gogoro政見 經部、環署說話了

電動機車計畫工業局埋單？經部打臉

基隆市長當選人謝國樑提出電動機車等交通政策，遭交通部駁斥沒有任何補助，謝國樑辦公室指出，其「青年電動機車計畫」補助來源是經濟部工業局。對此，經濟部表示，相關預算若單一地方政府需自行加碼部分，都是地方政府自行編列預算支應，與經濟部全國一致性補助經費無關。

謝國樑於競選基隆市長期間拋「只要達到一定的公益時數，要免費送年輕人5萬部Gogoro」政見，提到4年會編列15億，爭取中央補助逐年執行。隨謝國樑當選，各界相當關注是否會兌現政見。交通部28日上午反駁，沒有任何相關補助計畫，謝國樑辦公室也回應，「青年電動機車計劃，我們一定會實現」，並指出中央補助來源是經濟部工業局、行政院環保署。

經濟部強調，目前經濟部補助民眾購買電動機車為全國一致性為7,000元／輛，不分縣市別，並沒有單獨針對單一縣市的補助。經濟部另解釋，除民眾購買電動機車補助外，在補助私人公司行號購買電動機車作為業務使用上，亦為7,000元／輛，同樣為全國補助金額一致；至於在共享租賃（威摩wemo、和雲租車、Goshar）的用途上，補助金額則是減半的3,500元／輛。

環保署：無規劃及預算補助贈送民眾電動機車

針對縣市長當選人表達要以環保署預算補助贈送民眾電動機車之政見，環保署強調事前毫無所悉，並無相關預算編列，特予說明澄清。

環保署為持續改善空污，加速淘汰老舊機車，減少私人運具，鼓勵大眾運輸，自111年起持續推動2年至112年年底，補助民眾淘汰96年6月30日前出廠老舊機車每輛2,000元，加上推動換購電動機車溫室氣體減量獎勵措施，每輛2.3公噸二氧化碳當量溫室氣體減量效益歸屬本署者，獎勵每輛1,000元，另外老舊機車完成回收程序，亦可申請回收獎勵金300元。

另依據空氣污染防制法第17條規定，環保署自固定污染源及移動污染源徵收空氣污染防制基金，並將徵收款項依比例（固定污染源60％、移動污染源20％）撥交各縣市政府，以基隆市為例，經查截至目前尚約有1億900餘萬元之空氣污染防制基金可運用於空氣污染防制。

環保署強調，樂見地方政府推動電動機車普及使用，但環保署空污基金有限，縣市長當選人推動相關政策，應自行籌措預算落實政見。

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