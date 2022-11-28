選後大鬆綁 三大防疫新制一次看

中央流行疫情指揮中心今(28)日表示，考量國內疫情趨緩且穩定可控，經持續滾動檢視國際及國內疫情，以及盤點國內防疫與醫療量能後，12月防疫規定將進一步放寬，包括口罩令分階段放寬、醫院有條件開放探病以及取消入境總量管制等，工商時報整理3大防疫新制鬆綁措施，為您整理一手消息，相關規定說明如下：

12/1起口罩令分階段放寬

指揮中心指揮官王必勝28日宣布，12月1日起放寬口罩令，室外免戴口罩，而先前並未開放的唱歌要戴罩以及禁止逐桌敬茶敬酒的規定也取消。

指揮中心規劃口罩分階段鬆綁，第一階段規劃為「室外不用戴、室內要戴」為原則，將在12月實施；另外醫療應變組副組長羅一鈞上周也指出，過去兩年在12月也都有針對室內外大型活動作出額外管制，如禁止販售飲食、全面戴口罩等。指揮中心會觀察疫情狀況，有必要的話才會做出比一般社區管制再嚴格一點的限制。惟針對歲末年終的特殊規定，不會與第一階段口罩令鬆綁一起上路。

後續，第二階段則是會指定一定要戴口罩的場所，如醫療院所、長照據點、密閉大眾運輸工具等；最後則是從「強制」改為「建議」戴口罩。（延伸閱讀：12／1起戶外免戴口罩 室內6情況也解禁）

12/10起醫院有條件開放探病

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞28日宣布，12月10日起全國醫院有條件開放探病；原先針對特殊病房的探病規範鬆綁，所有病房都可以在時段跟人數限制下開放探病。

考量全國新增病例數持續下降，國內疫情穩定可控，經衡酌民眾探病需求及醫院防疫安全，自今（2022）年12月10日起有條件開放全國醫院住院病人探病，相關管理措施說明如下：

一、全國醫院住院病人有條件開放探病，探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為限，但符合下列例外情形者，探病時段及訪客人數不在此限：

（一）病人實施手術、侵入性檢查或治療等，須由家屬陪同，或依法規須家屬親自簽署同意書或文件。

（二）急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。

（三）病人病情惡化或病危探視。

（四）其他特殊原因，經評估有探病必要且經醫療機構同意。

二、探病者不論疫苗接種狀態，應配合出具探視當日採檢之自費家用快篩陰性證明。但探病者為「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，得免除篩檢。

三、自主防疫期間勿至醫院探病，但符合前述例外情形時，得經醫療機構評估同意，並出具探視當日採檢之自費家用快篩陰性證明後探病，不適用前述免除篩檢條件。

（延伸閱讀：12/10起醫院探病相關規定）

12/10起取消入境總量管制

選後大鬆綁！指揮中心指揮官王必勝28日宣布，12月10日起取消入境總量管制，方便航空公司做航班安排，也讓國人返國更便利、減少影響。指揮中心考量國內疫情趨緩且穩定可控，經持續滾動檢視國際及國內疫情，以及盤點國內防疫與醫療量能後，自今（2022）年12月10日零時（航班表定抵台時間）起，取消入境人數限制。

指揮中心指出，每週入境人數持續上升，近7日（11/21-27）境外移入病例新增281例，較前7日下降12.2％，且國內新增病例數持續下降，另考量歲末年終、國外耶誕假期以及農曆春節將至，預計屆時將有更多的入出境需求，因此取消入境人數限制，以利國人預先安排連假返鄉行程。（延伸閱讀：回歸正常生活 12/10起取消入境總量管制）

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