保守看半年景氣 11月消費信心創逾13年低

中央大學台經中心今日公布，111年11月消費者信心比10月續降1.22點，消費者信心指數（CCI）總指數為60點，再創逾13年新低。

本次調查六項分項指標，物價水準、購買耐久財、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機等六項指標均下降。下降幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為102點，較上個月下降2.3點。下降幅度第二的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為76.65點，與上個月調查結果相較下降1.8點。

在「未來半年國內經濟景氣」指標部分，調查結果為76.65點，與上個月相比下降1.8點，為本月下降幅度第二的指標。

中央大學台經中心指出，檢視過去的資料，自100年10月以來，調查結果在70點至90點之間震盪，自107年7月之後連續18個月維持上升趨勢，直到108年12月之調查結果達到90點以上，與上次調查結果突破90點相隔了8年，110年下半年至今 （ 111年11月 ） 多呈現下降的趨勢。

下降幅度第三的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為71.45點，與上個月調查結果相較下降1.7點。下降幅度第四的指標是「未來半年國內就業機會」，本月調查結果為61.65點，與上個月調查結果相較下降1.25點。

下降幅度第五的指標是「未來半年投資股票時機」，本月調查為21.1點，與上個月調查結果相較下降0.2點。下降幅度最少的指標是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為27.15點，較上個月調查結果下降0.05點。

中央大學台經中心指出，「未來半年投資股票時機」下降0.2點。由長期趨勢圖看來，此指標較其他指標之變動幅度大，本月為連續第54個月傾向悲觀。

整體而言，消費者信心持續不振，111年11月消費者信心指數 （CCI） 總指數續降至60點，創下98年9月以來新低。

（時報資訊 沈培華）

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