基隆送電動機車能兌現？交通部回應了

基隆送電動機車中央不埋單 1,200月票仍可續推

11月26日九合一大選結束，外界關注北北基桃1,200交通月票以及準基隆市長謝國樑的電動機車等交通相關政策是否兌現，以及內閣是否改組。交通部長王國材28日指出，原先的軌道建設規劃以及1,200月票補助仍會持續推動。

民進黨北北基桃市長候選人日前宣布推動每月1,200元的「首都通交通月票」，除雙北捷運外，還納入公共自行車、台鐵、國道客運、機場捷運等運具。王國材曾表示，北北基桃部分整體計畫初估35億元，中央至少會補助一半約18億元；若推展到全國經費預估至少約有52億元。

最終結果北北基桃4縣市都由藍營拿下，王國材28日最新說明，交通月票符合節能減碳、推動運公共運輸、降低車禍死亡等目鰾，交通部會持續推動，接下來會請地方首長提出，交通部教按照補助機制來評估。

另外，國民黨基隆市長當選人謝國樑選前喊送出5萬輛電動機車，王國材說，對於電動機車目前交通部沒有計畫補助。他解釋，交通部過去都是針對公共運輸補助、不針對私人運具補助，而交通部在電動公車部分上已經有長期計畫，2030年前市區公車全面電動化，目前已經有相關政策在執行。

此外，對於外傳現任基隆市長林右昌有望接任交通部長，王國材說，「林右昌在基隆表現優秀，相信他擔任任何角色都會很適合；自己會把每一天該做的事情完成」。