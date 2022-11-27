世代交替 鄭文燦組閣聲浪再起

九合一地方大選落幕，蘇揆雖被蔡總統口頭慰留，但內閣改組聲浪再起。屬於新系的立委許智傑27日公開表態，內閣雖然做得蠻好的，但依民意結果需要改組，明年1月應會調整名單。他點名即將卸任桃園市長的鄭文燦將是閣揆不錯的人選，也象徵民進黨中生代的世代交替，能帶來新局。綠營傳出，鄭文燦搭配林佳龍的「鄭林配」，並非不可能。

黨政人士認為，未來內閣是否要總辭或局部改組，恐怕總統蔡英文會陷入兩難。離2024年總統大選只剩一年多，綠營有人認為，鄭文燦沒有中央重大部會首長經歷，可比照陳其邁從副閣揆歷練開始，俟2024贏得勝選再組閣，若由不熟悉政務的人來組閣，恐怕無法因應勝選氣勢高漲的藍營立院黨團，短時間內能端出政績否，令人擔憂。

不過，很多人把這場選戰視為蘇貞昌的「閣揆保衛戰」。綠營內部有人認為，要認真檢討敗選原因，執政團隊的成績單不被外界接受，是主因之一，這次很多年輕或中間選民不出來投票支持綠營，是對「蔡蘇體制」的不信任，社會氛圍對內閣改組有很大期待。

要重新贏回選民的信任，贏得2024年總統大選，綠營人士認為，必須儘速在總預算案完成三讀後，籌組選舉戰鬥內閣，這一個月應是黨政高層思考內閣布局的關鍵時刻。

目前內閣中，財長蘇建榮借調時間年底已到、農委會主委陳吉仲也公開表示要回到學校教書，內閣勢必要改組。將卸任的除了鄭文燦、基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安和力戰新北市長的林佳龍，都被視為入閣熱門人選。

其中，鄭文燦雖輔選桃園市長失利，但綠營人士認為，小英對鄭文燦有一定的信任和肯定，一旦鄭組閣不會讓小英提前跛腳。外傳鄭文燦原本一年前就已著手布局組閣，但後因公投案打亂布局。要選舉操兵，綠營人士認為，鄭文燦搭配林佳龍的正副閣揆組閣模式並非不可能，中生世代中，仍以鄭組閣呼聲較高。

黨內普遍認為，若不讓中生代入閣，明年初可能很多人都會競相投入總統大選初選，反而為賴神（賴清德）2024之路投下諸多變數，即便這次內閣任期只有一年多，但中生世代不至於沒有興趣。未來林右昌及潘孟安一旦入閣，以接掌交通部及農委會呼聲最大。

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