選戰結束 經濟紅利政策不變

地方九合一大選落幕，面對民進黨大敗，外界關心台積電是否會將最新1奈米製程落腳竹科龍潭園區？行政院政委兼國科會主委吳政忠表示，竹科原本預計11月底前提送龍潭三期先導計畫，不會因選舉結果而改變，2023年8月會如期將龍科三期擴建計畫報行政院，全力爭取台積電1奈米進駐龍潭園區基地。

另俗稱台版晶片法案的《產業創新條例》第10條之2修法，行政院及經濟部均表示，這項法案是扶植台灣半導體等科技關鍵產業的經濟紅利，讓台灣持續保有全球關鍵地位，國家政策大方向不會改變，預計立法院本周付委，下周展開審查，列本會期最優先法案，力拚完成三讀。

據悉，桃園市長鄭文燦表示，竹科管理局日前正式去函，請市府代辦龍科第三期徵收，市府也已正式簽核，並要求行政作業費由科技部負責，桃園建設沒有因選舉而停下腳步。經濟部也表示，選後會積極協助龍科三期開發，展開水電等基礎建設需求先期作業。

吳政忠表示，龍潭三期擴建先導計畫11月底前會送抵國科會審查，並同步展開環境監測，接著通過籌設計畫，如此可節省8～9個月時程，明年8月將擴建計畫呈報行政院，時程不會改變。竹科管理局長王永壯也說，竹科龍潭三期擴建攸關台灣半導體先進製程布局，和選舉完全無關，竹科已積極在研擬先導計畫，會盡速提交。

不過，地方人士擔心，龍潭三期徵收工作能否順利完成，將牽動台積電是否會將龍潭列為首選意願，鄭文燦任期剩下1個月，土地徵收相關工作恐無法完成。

此外，為確保台灣在半導體先進製程持續領先，行政院推出《產創條例》第10條之2修法，明訂只要符合三大適用要件，包括研發費用達一定規模、研發密度達一定規模，有效稅率也須達一定比率，即可符合抵減資格。在抵減率部分，前瞻研發支出當年度抵減率25％；購置先進設備當年度抵減率5％，且「無投資抵減支出金額上限」，兩抵減各自上限不得超過當年度營所稅30％，兩項合計不得超過50％。

政院官員說，《產創條例》是中央部會決定的政策，大方向不會改變，會盡全力與立法院溝通，順利讓草案通過，趕在明年元旦上路。至於交通部分核定不少路線，其中高鐵延伸宜蘭和屏東備受矚目，還有規劃將首都交通月票擴展至全台等，高層表示，這些政策並非為了選舉推出，而是為了人民福祉，跳票機率不高。

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