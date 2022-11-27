11/27疫情｜本土＋13,276例 死亡＋25例

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增1萬3276例本土新冠肺炎個案及35例境外移入；另確診個案中新增25例死亡。指揮中心表示，今天確診病例數與上周日同期相比減少2921例，下降18%。

指揮中心表示，今日新增的病例數較昨天多58例，增加約0.44%，另外，本土病例數過去7天，（第47周）整周的確診數為10萬4451例，較上上一周（第46周）12萬8404例，大幅減少18.6%。

疫苗接種部分，昨天（26日）莫德納次世代疫苗總共接種1萬2565人次，其中BA.1接種582劑；BA.4/5接種1萬1983劑。以及今日無特殊死亡個案。

指揮中心表示，今日新增之13,276例本土病例，5,980例男性、7,281例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,064例)，臺中市(1,729例)，高雄市(1,708例)，桃園市(1,463例)，臺北市(1,203例)，臺南市(1,176例)，彰化縣(776例)，屏東縣(401例)，新竹縣(397例)，新竹市(394例)，雲林縣(361例)，苗栗縣(296例)，嘉義縣(239例)，宜蘭縣(233例)，南投縣(219例)，基隆市(179例)，花蓮縣(139例)，嘉義市(133例)，臺東縣(100例)，金門縣(44例)，澎湖縣(21例)，連江縣(1例)。

指揮中心指出，今日新增25例本土病例死亡個案，為15例男性、10例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、皆具慢性病史、14例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月12日至11月24日，死亡日期介於11月5日至11月24日。

指揮中心統計，截至目前國內累計823萬128例本土確診病例，2020年起累計1萬4218例本土死亡病例。

指揮中心說明，今日新增35例境外移入個案中，為13例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(3例)，日本（2例），菲律賓及澳門 (各1例)移入，另28例感染國家調查中。入境日期介於今年10月28日至11月25日。

（中時新聞網 中時、 鄭郁蓁 、中時新聞網、 莊楚雯）

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