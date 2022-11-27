民進黨慘敗藍營2024穩了？美媒曝2變數

國民黨在26日舉行的九合一選舉中大勝，主要歸功於選民更關注內政、民進黨的「抗中保台牌」失靈，不過這是否代表國民黨能在2024總統大選中重新奪回政權？美媒「美國之音」引述學者指出，台灣選民一向有「鐘擺效應」，看待地方與中央選舉的態度不同，因此變數仍多。

國民黨在九合一選舉中重新拿回台北市執政權，21個縣市長選舉中也囊括13個，堪稱最大贏家。不過「美國之音」今（27）日以「台灣九合一選舉：藍大勝、綠挫敗 2024年總統大選變數仍多」為題，認為國民黨要趁勝追擊、在2024年奪回政權仍充滿變數。

■民進黨挫敗不等於對民進黨的仇恨值

報導引述中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛分析，指出此次民進黨挫敗只是選民對疫情控制及疫苗政策的不滿，並不能視為對民進黨的「仇恨值」。他分析民進黨近年來成功打響「抗中保台牌」，並且掌握相關政治論述的主導權，讓在野黨很難找到宣洩出口，不過民進黨在處理疫情方面缺乏與社會溝通及柔軟身段，導致中間選民冷漠。他認為藍營與中間選民之間的最大公約數不見得就是下架民進黨，而是要給民進黨一個教訓。

■台灣人有鐘擺效應 「抗中保台」仍是選總統關鍵

關於國民黨能否在2024成功奪回政權？王智盛分析台灣選民一向有「鐘擺效應」，也就是選民通常會在下一次選舉中讓前一次大敗的政黨贏回來，過去10年兩大政黨勢力互相消長顯示了鐘擺效應的影響，他說在這種走勢下，民進黨在2024年或許仍相對有利。

另外他也分析，對台灣選民來說，在地方選舉與中央全國性選舉怎麼投票可能是兩件事，他認為短期內「抗中保台」、「台灣主體意識」可能仍是選民選出總統的最重要關鍵。

■一片藍天讓北京對台軟化？

藍營大勝是否讓北京對台灣態度軟化？王智盛說，北京會認為選舉是一時的，但是「台灣統一是必然的」。他說北京也有觀察到，不論有沒有滲透台灣選舉，民進黨不可能從地方到中央都長期執政，北京「隨時有見縫插針的機會」。他說中國大陸或許會緩和武統台灣的強硬立場，但可能難以扭轉台灣抗中保台的思維，大陸可能傾向重新思考，如何用較溫和、多元的手段來和平統一、改變台灣民意。

他進一步解釋，北京也從台灣選舉中看到鐘擺效應，原來台灣人不只會因為「抗中保台」轉變，他說這可能讓中國大陸認為，只要找到對的「和統」方法，仍舊有機會影響台灣選舉，改變兩岸關係走向和平統一。

■抗中保台影響愈來愈小？

不過美國德州山姆休斯頓州立大學（Sam Houston State University）政治系副教授翁履中認為，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後引發解放軍在台灣周邊大規模軍演，這可能讓更多台灣人更務實地看待兩岸關係，這時「抗中保台」就不再只是口號或意識形態，他說當人們的看法愈務實，就愈會認為兩岸要維持和平，他預期「抗中保台牌」在台灣選舉裡的影響力會愈來愈小。

另外翁履中也認為，北京愈來愈傾向忽略台灣的民意，這可能是一大隱憂。他說北京如今主要和美國對話，逐漸不與台灣對話，一個原因是沒有溝通管道，另一個原因是北京已經認定，台灣現在採取非常親美的路線，「基本上只要跟美國談好就好了，這也是台灣的一大隱憂。」

文章來源：台湾九合一选举:蓝大胜、绿挫败 2024年总统大选变数仍多

（中時新聞網 吳映璠）