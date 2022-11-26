公投結果出爐 18歲公民權修憲案未過

18歲公民權修憲案金舉辦公民複決投票，最後結果並未過關。國民黨晚間重申，堅定支持、贊成的立場沒從來沒改變，對最後修憲案未獲通過，國民黨感到遺憾但尊重全體國人投票的結果。

（中時 周志豪）

立法院今年3月通過18歲公民權修憲案，今天連同九合一選舉進行憲法修正案公民複決，截至晚間10時開票結果，1萬7649個投開票所已開出1萬7599個，同意票560多萬，不同意票約500萬。

18歲公民權推動聯盟、台灣少年權益與福利促進聯盟等團體晚間在中正紀念堂民主大道舉辦「開票晚會」，宣布無法達到同意票門檻。

主辦單位邀請現場參與者打開手機的燈光、閉上眼睛靜默數分鐘，並戴上黑底和紅色叉叉的口罩，對結果表達無奈和遺憾。

18歲公民權推動聯盟召集人、台少盟理事長林月琴說：「這不是我們樂見的結果，但就是發生了。」勉勵青年朋友繼續努力，畢竟這條路本來就不容易，門檻相當高，但只要努力過就不白費。

林月琴表示，未來可以朝大法官釋憲或再提出一次修憲複決，學者曾評估釋憲案恐會受到今天投票結果影響，而下一次複決或許要再等4年才有機會，但希望大家仍繼續堅持下去。

推動聯盟發起人葉大華表示，雖然最後的拼圖沒有拼上，本來社會對這個議題的重視差不多就是五五波，最後仍有500多萬的同意票，且同意票數大於不同意票數，就是很重要的進步。她呼籲大家不要氣餒，一代接一代努力下去，遲早能讓世界看到台灣是「世代正義」的國家。

台灣青年民主協會理事長張育萌表示，這麼多台灣公民支持讓18歲的年輕人參與公共事務，就值得大家自信與驕傲。

張育萌說：「這是值得寫進教科書等級的社會運動，是台灣第一次修憲複決。」他也感謝許多縣市長、議員候選人除了為自己的選舉努力，也願意為18歲公民權發聲。

張育萌也提到，今天投票時，有部分縣市的作業流程不夠完整，沒有主動給公民複決票。另外，修憲複決須跨過絕對多數的高門檻，且COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者仍不能投票等，都有很多值得後續討論的地方。

張育萌強調，明年元旦即將有一群18歲「成年但沒有投票權」的人，凸顯台灣的矛盾。但在18歲公民權推動過程中，也顯示台灣有一群非常有韌性的年輕人，在帶領國家前進，他們不會放棄任何一條路，包括釋憲和各種修法路徑，都會不斷嘗試，一直走到最後一刻。

時代力量黨籍立委王婉諭表示，公民複決沒有成功，是台灣社會欠青年的一次「世代正義」，或許很多人會感到憤怒和失望，但這已經是近年來最接近通過的一步。

一名上台分享的東海大學學生表示，今天雖然沒有通過，但一路上伙伴們學到許多，希望大家給彼此掌聲，尤其是感謝願意突破同溫層、努力跟不同世代溝通的人。

（中央社）

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