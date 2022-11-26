蔡英文辭黨主席扛責 蘇揆口頭請辭獲慰留

九合一大選民進黨大敗，六都只有二都勝選，成績比2018年退步，總統蔡英文召開記者會宣布辭去黨主席以示負責。她提到，蘇揆也已口頭向她請辭，但她並未核准，獲慰留繼續留下來推動政策。

（工商 呂雪彗）

蔡英文表示，她要代表民主進步黨，感謝所有國人對民進黨支持與鞭策。選舉的成績不如預期，虛心接受選舉的結果，接受台灣人民的決定。

蔡英文說：「作為執政黨的主席，我非常感謝全黨的團結及努力，我也必須承擔起所有的責任。即刻起，辭去民主進步黨主席一職。」

她強調，雖然中央執政很努力，但面對這個結果，民進黨有許多需要深刻檢討反省的地方，沒有突破現有的地方政治結構，這顯示，在地方的經營與人民的期待仍然有不小的差距，在地方的深耕及人才養成也不足。民進黨也沒有讓台灣人民再次感動，贏得人民的託付。民進黨必須體認，執政必須更虛心以對。

蔡英文也表示，所有民進黨提名的候選人，都已經拚盡全力，展現最大熱忱，爭取人民的支持。而民進黨的支持者，也都傾全力支持民進黨提名的候選人，支持「十八歲公民權」。同時，要交棒，而且表現傑出的現任縣市長，更是極盡努力，協助接棒的同志。

蔡英文表示，在民意的面前，政黨是渺小的，政治人物是渺小的。民進黨不是沒有挫敗過，不是沒有跌倒過，民進黨會深刻檢討，人民對民進黨的期待越高，民進黨就要做得越好。

她說，民進黨是執政黨，肩負國家的責任，變局和挑戰只會接踵而來，不會等待我們停下腳步，不會等待民進黨懷憂喪志。維持執政的穩定與團結，維護台灣的安全與發展，是執政團隊的任務。因此，雖然剛才蘇貞昌已經向蔡英文口頭請辭，但蔡英文已經請蘇貞昌繼續留下來打拚，以確保各項重大政策仍夠持續地推動。

面對未來，蔡英文表示，選舉的激情已經過去，攜手團結正要開始，特別是在國家正面臨各項內外挑戰，疫後經濟的振興復甦，許多有關國家未來發展的重大政策，還有建設，正有賴我們不分黨派，中央和地方政府緊密合作，大家更應該攜手協力，不負國人的期待。

她希望，所有民進黨的支持者，所有支持蔡英文的朋友，沒有時間難過。跌倒了再爬起來，抬起頭，眼睛看向未來。民主，是台灣人民歷經無數選舉、幾個世代的人努力打拚，而累積的最珍貴資產，政黨競爭會有輸贏，選舉不論誰輸誰贏，人民一定要是最後的贏家。面對當前國際局勢及未來的挑戰，台灣沒有猶疑蹉跎的空間，必須時時刻刻站穩腳步，一步一步堅定前進。

（工商 彭媁琳）

今天晚間陪同蔡英文一起召開記者會的，還包括祕書長林錫耀。

民進黨之前因為林智堅論文事件及棒球場爭議，黨籍立委高嘉瑜預言，恐會造成北北基桃竹選情「一屍五命」，果然驗證這個結果，選前蔡英文提到要817萬票投給她的選民支持民進黨，這次選舉，顯然是台灣民眾給蔡政府的期中考，打了不及格成績，也驗證「抗中保台」牌失靈。

民進黨這次拿下嘉義縣、高雄市、台南市、屏東縣及澎湖縣，丟了原本執政的桃園市、新竹市及基隆市，堪稱大敗。而被稱為離首都市長最近的一次，激烈的「三腳督」，最後由國民黨的蔣萬安出線，民進黨也堪稱大敗。

這次由於蔡英文這次壟斷了所有縣市長提名權，因此外界認為，蔡英文要負起責任。

（ 中時 曾薏蘋 、 楊孟立 、中時新聞網、 丁世傑）

請辭未獲准 蘇貞昌：願堅守崗位留下推動政務

今（26）日是九合一選舉，開票結果民進黨大敗，原本執政七縣市，僅剩五縣市。總統蔡英文透露行政院長蘇貞昌已口頭請辭，但她慰留請他繼續打拚，確保各項重大政策持續推動。蘇貞昌對此表示，已答應蔡英文總統，願意堅守崗位留下來繼續推動各項政務。

該次選舉，民進黨從原先執政的桃園市、新竹市、基隆市、台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣，掉到僅剩台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣和澎湖縣，其中台南市及屏東縣票數上還呈現激烈拉鋸，北台灣更是全面失守。

在蔡英文透露蘇揆請辭後，行政院隨即發布新聞稿指出，有關本次地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決，行政院發言人羅秉成表示，感謝外出投票民眾的配合，也感謝中選會與各地選務人員的辛勞，以及警察人員維持秩序，使此次選務工作能夠平順完成，未來幾個月內尚有嘉義市長選舉以及數名立法委員補選事宜，也請中選會妥適規劃。

羅秉成也轉述蘇貞昌表示，雖然此次是地方公職人員選舉，但身為執政團隊的一員，他認為有必要為選舉結果負起政治責任，所以在第一時間向蔡英文口頭請辭，不過蔡英文提醒並要求他，由於現在國內外情勢險峻，更需要穩定的內閣，守護台灣。蘇貞昌也答應蔡英文，願意堅守崗位留下來繼續推動各項政務。

（工商 曹悅華）

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