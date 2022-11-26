九合一開票近尾聲 各縣市當選名單這裡看
國民黨拿下13縣市，包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣。民進黨拿下5個縣市，包括台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣。民眾黨拿下新竹市。無黨籍則有苗栗縣、金門縣。
六都地區
臺北市：國民黨 蔣萬安 自行宣布當選
新北市：國民黨 侯友宜 自行宣布當選
桃園市：國民黨 張善政 自行宣布當選
臺中市：國民黨 盧秀燕 自行宣布當選
台南市：民進黨 黃偉哲 自行宣布當選
高雄市：民進黨 陳其邁 自行宣布當選
北部地區
基隆市：國民黨 謝國樑 自行宣布當選
新竹市：民眾黨 高虹安 自行宣布當選
新竹縣：國民黨 楊文科 自行宣布當選
中部地區
苗栗縣：無黨籍 鍾東錦 自行宣布當選
彰化縣：國民黨 王惠美 自行宣布當選
雲林縣：國民黨 張麗善 自行宣布當選
南投縣：國民黨 許淑華 自行宣布當選
南部地區
嘉義市：市長候選人黃紹聰過世，延期
嘉義縣：民進黨 翁章梁 自行宣布當選
屏東縣：民進黨 周春米 自行宣布當選
東部地區
宜蘭縣：國民黨 林姿妙 自行宣布當選
花蓮縣：國民黨 徐榛蔚 自行宣布當選
臺東縣：國民黨 饒慶鈴 自行宣布當選
外島地區
澎湖縣：民進黨 陳光復 自行宣布當選
連江縣：國民黨 王忠銘 自行宣布當選
金門縣：無黨籍 陳福海 自行宣布當選
正確名單以中選會公布為主
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