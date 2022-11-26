選舉過後 工商界盼檢討能源、兩岸政策

九合一選舉結果陸續出爐，工總理事長苗豐強表示，盼選舉激情過後，能檢討能源政策、營造兩岸和平並推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）；三三會理事長林伯豐表示，盼各界更重視經濟，並尋求改善兩岸關係，也呼籲藍綠都以造福民眾為重。

九合一選舉及18歲公民權修憲複決今天投開票，根據目前開票過程顯示，民進黨在多個縣市長表現不如預期，國民黨囊括北、中、東部地區多個縣市。正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

苗豐強發布4點聲明，首先，他恭喜全台灣社會再一次用和平的選舉過程，向全世界證明台灣對民主價值的堅持；第二，他恭賀所有當選人贏得選民支持，同時也接受選民付託，期待勿忘政治承諾，造福台灣。

第三，民主繁榮社會得來不易，需要台灣人民及各界人士殷勤守護，如今全球經濟面臨更多挑戰，全球政經秩序加速走向集團化、分立化的態勢。

苗豐強說，美國與中國戰略競爭，從貿易延伸到科技、投資、金融等各領域，對全球產業供應鏈產生重大影響，台灣身處浪潮之中，只有敬、慎以對，才能立足不敗之地。

第四，產業界期待選舉激情過後，政治人物及社會各界應冷靜頭腦、捲起袖子，務實地為更好、共好的台灣而努力，包括檢討能源政策，為台灣提供穩定低碳的能源供應。

此外，苗豐強期盼兩岸和平，以營造安全的經營環境，並加速推動台灣加入CPTPP，以區域運籌的觀念，協助打造平衡完整的區域產業生態。

林伯豐說，希望政府更重視經濟。他舉例，希望政府能在國際上，推動與各國簽訂BTA（雙邊貿易協定）或FTA（自由貿易協定），也檢討能源政策、尋求台灣不要缺電。

第二，尋求改善兩岸關係。林伯豐強調，美國總統拜登及其他國家元首，都對中國展示出和緩或友善態度，政府應尋求改善兩岸關係。

第三，藍綠都應以造福民眾為重。林伯豐強調，這次選舉結果大致底定，他期盼國民黨、民進黨都能改善經濟、造福民眾。

工商協進會理事長吳東亮透過新聞稿表示，工商界很高興看到，此次選舉各候選人在產業、長照、托嬰、都更等公共議題有更深入的討論，民眾也更加重視候選人是否能提出具體的政見，台灣的民主更往前邁進一大步。

吳東亮認為，由於全球需求疲軟，明年全球經濟成長不容過度樂觀，台灣內外情勢面臨諸多挑戰，全民都須嚴陣以待，盼各縣市長當選人能投入更多精力與資源提振地方經濟與發展，並與中央政府妥善分工，追求社會福祉，創造全民最大利益。

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