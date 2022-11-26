九合一選舉國民黨大勝 黨內恐掀總統初選內亂

2022年九合一地方選舉國民黨大勝，不僅保住2018年的成果，更進一步拿下台北市長、桃園市長兩都。藍營人士認為，千萬不可驕傲，重蹈2019年總統初選的覆轍，黨內天王們都想選總統，最後在2020年總統選舉大敗。

雖然新北市選情非常冷，投票率僅55％，但是現任市長侯友宜的得票數仍然超過100萬票，對手民進黨林佳龍僅約60多萬票，侯友宜大勝40萬票以上。

藍營人士觀察，侯友宜一定會勝選，但是要看贏多少票，現在贏林佳龍超過40萬票，代表著侯友宜的支持度超高，參選2024年總統的第一個障礙消失了。

但是不要忘記，2018年11月的九合一地方選舉，國民黨大勝後，2019年總統初選非常混亂，每個黨內天王都想自己參選總統，包括當時的黨主席吳敦義、前立法院長王金平、前新北市長朱立倫、前高雄市長韓國瑜，甚至還有鴻海創辦人郭台銘。

藍營人士指出，這次張善政贏下桃園市長，朱立倫大力輔選，選前一天早晚都去桃園輔選，因此可以分到一些勝選光環，有助於邁向2024年選舉。

朱立倫的最大競爭者是侯友宜，外界認為2018年侯友宜是靠著「韓流」勝選，但這次卻是侯友宜獨立贏下選戰，在新北市的執政成果有目共睹。

不過，國民黨如果提早啟動總統初選，2023年3月就開跑的話，才剛剛連任不滿半年的侯友宜，要如何離開新北市長位子去選總統，就會是很大的難題，甚至出現「百日卡侯」的說法，就是要在三個月內舉辦總統初選。

前立委蔡正元就在臉書發文表示，國民黨大勝，但要務實施政，不要亂發口號，不要亂爭2024！

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