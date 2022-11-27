10月景氣燈號 續亮黃藍燈機會大

國發會將在周一（28日）公布10月景氣報告，雖然9月景氣已落到黃藍燈最下限17分，再減一分就要變燈，惟根據已公布的數據，由於依新台幣計價的出、進口表現尚可，可望為景氣加分，因此連續第二個月呈現黃藍燈的機會很大。

景氣燈號係綜合出口、股價、工業生產等九項指標的變化而成，9月綜合這九項的判斷分數驟降至17分，疲弱的景氣終止了綠燈，亮出兩年來首顆黃藍燈，只要再減一分就會落至低迷的藍燈，依據已公布的資料，10月貨幣供給M1B經季調後的年增率降至5.49％，真的會讓總分減一分，不過，出、進口卻有加分的機會。

出進口表現並不好，何以會帶來加分的機會？海關統計顯示，依美元計價的10月出口年減0.5％，表現不佳，但由於台幣較去年同月貶值，因此新台幣計價的出口年增率仍高達13.2％，這雖仍需季調才能判斷，但很有可能加一分；此外，機械及電機設備進口依台幣計價的年增率更高達20.6％，也有機會再加兩分。

其餘指標，如工業生產指數經季調後，10月年減2.9％、批發零售及餐飲營業額經季調後，年增4.1％，與前一個月平分秋色，不會加分也不至於減分，至於股價指數9月已落在最低分，10月跌幅雖擴至-21.6％，然減無可減，綜合判斷分數不會因此減分。

綜合已公布的資料，除非出、進口在國發會季調後，出現很大變化，否則10月景氣綜合判斷分數有應該會加分，不致於減分，續亮第二顆黃藍燈的機會很大。另外，已連跌11個月的景氣領先指標，於10月是否會出現連續第12個月下跌，跌幅是否持續擴大，也是本次景氣報告觀察的重點。

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