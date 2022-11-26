11/26疫情｜本土+13,218 新增29例死亡

疫情指揮中心26日公布國內新增13,269例COVID-19確定病例，分別為13,218例本土個案及51例境外移入；另確診個案中新增29例死亡。

指揮中心表示，今日新增之13,218例本土病例，為5,975例男性、7,227例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（2,186例），台中市（1,758例），高雄市（1,674例），桃園市（1,333例），台南市（1,258例），台北市（1,126例），彰化縣（707例），屏東縣（439例），新竹市（418例），新竹縣（409例），苗栗縣（333例），雲林縣（285例），南投縣（227例），宜蘭縣（195例），嘉義縣（194例），基隆市（183例），花蓮縣（179例），嘉義市（156例），台東縣（90例），金門縣（35例），澎湖縣（28例），連江縣（5例）。

指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為17例男性、12例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、28例具慢性病史、20例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年9月30日至11月23日，死亡日期介於11月18日至11月23日。

指揮中心說明，今日新增51例境外移入個案中，為20例男性、31例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自日本、美國及泰國（各2例）移入，另45例感染國家調查中。入境日期介於今年10月27日至11月25日。

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