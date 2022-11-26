人龍已現!投票帶4寶 中選會提醒這些事別做

蘇揆籲出門投票 未來動向未鬆口

今（26）是九合一大選之日，行政院長蘇貞昌一早就出門投票。他呼籲大家一定要出來投票，至於自己未來動向則未鬆口。

蘇揆26日一早赴育林國中投票，媒體問及投完票心情怎麼樣？這麼早出來投票是不是要來宣導18歲公民權的公投，大家應該要踴躍出來投票？以及今投票結果會不會影響院長之後的動向？

蘇揆說，今日是大家投票日，看到台灣能夠有這樣的投票權，是非常幸福的一件事，而一早來看到很多民眾已經提前在排隊，選務工作進行都蠻順利，為此很高興，並請大家一定要出來投票。

蘇揆也說，看到那麼多的選務人員、警察人員，在維持秩序，做選務工作很不簡單，特別來謝謝他們，請大家跟選務人員、警察人員配合，讓選舉順利，記得今天一定要出來投票。

（工商時報 曹悅華）

投票時間：上午8點到下午4點

今（26）日是九合一選舉投票的日子，投票時間從上午8點到下午4點。中選會昨說明相關注意事項。依法規定投票當天不得有任何競助選活動，民眾雖可宣傳公投卻嚴禁穿插候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關影像、聲音及文字，包括使用各種社群軟體及平台拉票都是禁止的，副主委陳朝建強調：「有檢舉，就一定會處理。」投票時須攜帶國民身分證、印章、投票通知單，並佩戴口罩，到指定的投票所投票。

而今上午8點，北市沒下雨，不少投票所外已出現排隊人潮。

中選會25日在中央選情中心舉辦「投票前夕，中選會提醒投票時應注意事項」記者會，由中選會主委李進勇主持、副主委陳朝建、中選會官員，及中華電信董事長謝繼茂與會說明注意事項。

李進勇指出，26日可以宣傳公民複決活動，但不能從事競助選活動，尤其公職候選人依其候選人身分不能從事競助選活動，就算是公投宣傳也不行。一般民眾投票日當天雖然可以進行公投宣傳，但不能穿插候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關影像、聲音及文字。

李進勇提醒，投票時須攜帶國民身分證、印章、投票通知單，並佩戴口罩（不能有候選人號次等拉票圖樣），到指定的投票所投票；投票時不可攜出選舉票或公投票，否則將處以1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5,000元以下罰金；也不可撕毀選舉票或公投票，否則將處以新台幣5,000元以上5萬元以下罰鍰。

由於《公職人員選舉罷免法》規定投票當天不得有任何競助選活動，因此臉書、LINE等社群大頭貼若有支持特定候選人，自26日凌晨0時起禁止更新、重新上傳、轉傳或分享。如果在之前就已經是支持特定候選人的樣式，則可以保留。陳朝建指出，自26日凌晨0時起，若還有簡訊、通訊軟體（例如LINE）、社群網站等拉票行為，以及競助選活動，都是禁止的，強調「有檢舉，就一定會處理。」

（中時新聞網 王子瑄；中時 趙雙傑）