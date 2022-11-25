國產化硬規定 阻礙再生能源發展

歐洲在台商務協會25日公布2023年建議書，以「台灣致勝之道 – 動盪世局中掌握契機」為主題，肯定近年經濟成長的表現，但綠能部分，歐洲商會認為，國產化的硬性規定及行政流程的繁文縟節，阻礙了再生能源發展。

歐洲商會理事長張瀚書向國發會高仙桂副主委遞交建議書，內容由25個歐洲商會委員會提出，合計161項議題，其中53項為新議題。高仙桂指出，面對全球疫後新局，政府正推動淨零與數位的雙轉型，並與歐盟等友好國家建立具韌性的全球供應鏈，商會建議方向與當前施政主軸不謀而合。她表示，期許商會能秉持過去對台灣的支持，與台灣共同掌握疫後世界新局轉型的契機

歐洲商會認為，台灣若想繼續吸引投資的挹注，部署充足綠色能源至關重要。當局最近縮編岸上風電和地熱能源目標，與政策背道而馳，對國產化的硬性規定，以及未能改善再生能源的許可和其他行政流程上的繁文縟節，阻礙了再生能源發展。

商會呼籲政府，應盡可能地發展各種類型和形式的再生能源，取消離岸風電拍賣價格上限，從逐項國產化轉移到以市場為導向的資本投資百分比之做法，並簡化風能項目的許可流程，包括建造簡化許可需求的「綠能區」。

電動車方面，歐洲商會表示，作為淨零技術路線的關鍵產業，政府已為電動汽車訂立目標。產業當然全力支持，但是需要提供修改獎勵方案和稅務政策等，來刺激電動汽車的銷售和建設充電基礎設施，改革現有土地和建物使用規則，允許未用農地和城市得以建設充電站。至於打造韌性供應鏈方面，高仙桂呼應，面對當前世局，各國均進行供應鏈重組，台灣具備半導體與資通訊優勢，與歐盟共享民主、法治理念，是供應鏈重組中最值得信賴的夥伴，台歐未來在新興戰略產業領域有極大合作空間。

高仙桂也舉艾司摩爾（ASML）為例說，公司明年啟動該有史以來在台灣最大的投資案，即為打造更安全且具有韌性的全球供應鏈的案例。