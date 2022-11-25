勞保「越晚領越多」?專家:這1類人可考慮

勞動基金至今年9月底止大虧5,124.6億元，收益率-9.87％，創史上最慘虧損紀錄，許多退休族或是準退休族擔心勞保年金6年後恐破產，心中盤算是否應該早些請領，但很多身旁人不斷提醒「退休金越晚領越多」，到底幾歲開始領勞保年金最划算呢？

理財專家《艾倫的理財研究室》表示，每個人需求、狀況不同，但仍有一些自我評估的方法。「退休金越晚領越多」真的適合每個人嗎？

艾倫說，越晚領越多可能只適合一種人，就是完全靠勞保年金退休者，這類人退休之後就完全沒有工作收入，如果又沒有其他收入，那就得盡可能把勞保月退金額提高。

他提到，每年新聞都會報勞保年金王，雖然每個月領4、5萬元好像很爽，但這些勞保年金王都是70歲才開始領，講一句現實的話，「這樣還可以領幾年」？畢竟永遠不知道自己何時跟上帝喝咖啡。

因此在決定請領之前，必須先找到一個公認參考值，那就是內政部公布的平均餘命。根據2020年的數據，台灣全體平均餘命為81.32歲，艾倫說，評估何時領年金最重要3個關鍵，就是離開人世前能領多少錢、領的錢夠不夠退休生活以及退休金有沒有預備方案。

艾倫舉一個曾經諮詢過的案例，大姊阿美差幾個月就快60歲，到60歲勞保年資35年，平均投保薪資45,800元，每個月生活開銷35,000，除政府退休金外，每個月還有房租、利息約2萬元的收入。阿美當下大致區分有3個選擇：

1、60歲領，每月領19,877元

2、續繳勞保到65歲，每月領28,396元

3、續繳勞保到70歲，每月領38,334元

以平均餘命82歲計算，60歲時請領阿美總共可領約524萬；65歲請領可領579萬；70歲請則每個月可領552萬。這樣算起來以65歲退休可領最多。

但如果平均壽命繼續延長至90歲時，可以算得阿美60歲領可領715萬；65歲領可領851萬；70歲領可領920萬。這時就變成延後領會領最多。

但因為每個人體況不同，如果只活到75歲，60歲請領可領357萬；65歲請領可領340萬；75歲時只能領230萬。可以看得出來，在這種情況下提前請領會領得比較多。

能夠活多久是自己無法預知的事，另外一個無法預知的事，是不知道在勞保破產前何時會年金改革，已經入袋的年金，改革後也難以追回，所以才會有「入袋為安」的說法。

艾倫說，更重要的是，這筆年金夠不夠用。過去太多人花費時間在選擇障礙，反而沒有時間去檢視自己退休後得花多少錢，以阿美個案為例，本身有2萬元額外收入，她即使60歲提前領也能安心退休，而當然，這些都還沒考慮到照護需求。

如果沒有其他額外的收入，就只能選超過65歲領或是更老的方案，不然就是得讓自己的生活品質下降退休。

艾倫說，假設35歲就知道退休能領多少，算出來退休金差額大約200萬，那就有25年時間可以準備這200萬，平均每個月不到7.000元就可以存到；但如果到了45歲才開始準備退休金，就只剩下15年準備200萬，每個月就得存1.1萬。越早開始規劃，存退休金就會越輕鬆。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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