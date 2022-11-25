投票防疫規定一次看 這類口罩戴了恐挨罰

26日即將迎來九合一大選，但是確診者卻無法出門投票。指揮中心推估約有6.5萬人因為確診而無法出門投票。

確診者隔離滿幾天可出門投票？

由於11月14日起居家照護確診者的隔離及自主管理天數改為5+n，隔離滿5天快篩陰性或是距離解除隔離日已達7天就可以解除自主健康管理，但是不論是否解除自主健康管理，只要隔離滿5天就可以出門投票。

指揮官王必勝日前表示，依照疫情趨勢並扣掉20歲以下民眾，推估約有5~7萬人會受到影響不能投票。而他25日最新表示，依照前幾天的確診數以及26日的確診數估計約有周六因確診無法出門的有8萬人，其中有投票權的約有6.5萬人受到影響。

王必勝也強調，依照過往數據推估本周約有共10.5~11萬人確診，與目前趨勢相符，並沒有出現因要出門投票而不通報的狀況。

防疫專用通道提供哪些人使用？

另外，王必勝指出，中選會投票日會在投開票所設立「防疫專用通道與遮屏」，是給有發燒或是有呼吸道症狀的民眾，不是給新冠確診者使用。他強調，確診者依法要在指定處所隔離，禁止外出，這件事一直沒有改變，而不是特別規定確診者不能外出投票。

王必勝說，相信我國民眾素質高，不會因為要去投票而不通報確診，接下來會觀察確診狀況。而透過防疫專用通道等規劃，再加上戴好口罩、確實清消等作為，脆弱族群也可安心投票。

指揮中心強調，不會把確診名單給選務單位，讓選務單位可以核對名冊、不發票給確診者。再者，指揮中心不會在投開票所受理違反隔離規定的檢舉，避免投票秩序混亂，因為檢舉要透過衛生局還需要調查足跡，才會開罰。惟居家照護者違規外出將處20萬-100萬罰鍰。

投票日戴候選人口罩恐挨罰

中選會考量指揮中心口罩禁令尚未解除，要求民眾佩戴口罩才能投票，但如果選民誤戴印有候選人姓名、號次的口罩恐遭重罰。台北市選委會23日表示，任何競選小物都不能進入投票所，現場也備有一般口罩，以便因應突發狀況，至於開罰與否則視現場蒐證情形而定，再交由監察小組委員討論。

不少候選人會製作口罩當作競選小物，但因中選會規定選民不得配戴印有候選人姓名、號次的口罩進入投票所，恐讓民眾在無意間踩到地雷。圖／黃婉婷

（工商時報 李青縈、數位編輯）

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