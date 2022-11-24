潘思亮：產業缺人缺工是國安問題

邊境解封、國門已開，晶華國際酒店集團董事長潘思亮24日主持台北晶華酒店耶誕點燈儀式時表示，「有多少人做多少事」，「解決缺工問題，是觀光產業復甦關鍵」。潘思亮指出，政府已盡全力協助業者媒合人力，但產業仍缺人缺工，「不是薪水問題，是大家不願意投入這個行業！」，如果不解決，不只是社會問題，更是國安問題。

潘思亮指出，無論是開放移工從事服務業，或是開放外籍學生打工，都需要政府跨部會、全方位研擬解決方案。潘思亮並強調，台灣在管理外勞與移工已累積足夠經驗，所以開放外勞來台從事服務業，整體而言利大於弊。

潘思亮表示，國內休閒度假飯店市場復甦較都會商務飯店快，但因缺工，所以到了周末連總經理都要協助清理房間，台北的後勤行銷人員也都要去幫忙，旅館業復甦要看能有多少人才能做多少事情，缺人缺工是目前產業復甦最大挑戰。晶華缺500至600人，缺口約20％。

潘思亮說，晶華酒店10月業績已經超越2019年同期，其他飯店也恢復很快，但晶華恢復得更快，但「有多少，才能做多少事」，晶華已已因為找不到人，所以推掉了幾千桌尾牙餐飲外燴生意。「七個職缺只找得到一個人」，潘思亮表示，缺人不僅是飯店業最大的挑戰，也是台灣最大的國安挑戰與危機。這不僅會影響到飯店業，也會影響到各行各業，甚至於教育、學校，還有國防，所以這是一個全方位的國安危機。

潘思亮表示，觀光飯店不是唯一面對缺工缺人的的產業，政府過去一整年也是積極媒合協助業界找人，但不是每個人都有此需求，所以潘思亮認為，大家已努力到一個極限了。

晶華酒店今（24）日晚舉辦耶誕樹點燈儀式，為感謝攜手挺過疫情衝擊的國際觀光旅遊同業們，儀式特別邀請到世帝喜旅行社董事長高木浩、Hana Tour總經理白贊虎、樂天旅遊大中華區總監高蓮花、Edison TOUR董事長郭裕家以及台北歐洲學校執行長及校長Mr. John Nixon、Mr. Luke Chaeter擔任點燈佳賓，與晶華國際酒店集團董事長潘思亮、營運長顧嘉慧、董事總經理吳偉正共同點亮位於酒店中庭、樓高三層的繽紛耶誕樹，在歐洲學校兒童合唱團的美妙歌聲以及耶誕老公公溫暖的祝福聲中，晶華向所有共度疫情的同業先進以及支持國際觀光旅遊業的社會大眾們表達誠摯的感謝。

國際觀光旅遊活動在疫情的影響之下停滯許久，但隨著疫情常態化與國境開放政策的鬆綁，國際觀光產業正迎來復甦的曙光。晶華酒店過去兩年在努力耕耘國人住房市場的同時，也不忘持續的與國外旅行社、航空公司、會展產業主辦單位以及國際企業客戶互動，隨時為國際旅客回歸做好準備。日前更針對新加坡、香港、日本、韓國、以及北美市場推出住房專案，透過Regent以及IHG的全球訂房網絡，爭取國際商旅下榻。此次受邀點燈的嘉賓代表著日韓觀光旅遊業者對於臺灣以及晶華的支持，經過兩年在地化準備、滿血回歸國際市場的晶華酒店，會以更加「全球且在地」的軟硬體服務，為國際商旅打造非凡的旅程。

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