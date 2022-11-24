11/24疫情｜本土+16,015 一縣市清零

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增16,052例COVID-19確定病例，分別為16,015例本土個案及37例境外移入；另確診個案中新增65例死亡。

指揮中心表示，今日新增之16,015例本土病例，為7,220例男性、8,789例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（2,547例），高雄市（2,123例），台中市（2,088例），桃園市（1,710例），台南市（1,443例），台北市（1,411例），彰化縣（883例），新竹縣（532例），新竹市（456例），屏東縣（436例），苗栗縣（388例），雲林縣（349例），南投縣（289例），嘉義縣（289例），花蓮縣（246例），基隆市（240例），宜蘭縣（229例），嘉義市（198例），台東縣（99例），金門縣（37例），澎湖縣（22例），連江縣相隔220天再次零新增 。

指揮中心指出，今日新增65例本土病例死亡個案，為34例男性、31例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、63例具慢性病史、40例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年9月28日至11月21日，死亡日期介於11月3日至11月21日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增37例境外移入個案中，為23例男性、14例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自日本（3例），土耳其、泰國、新加坡（各1例），另31例感染國家調查中。入境日期介於今年10月24日至11月23日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,989,680例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,759,950例排除），其中8,226,995例確診，分別為37,402例境外移入、8,189,539例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,125例COVID-19死亡病例，其中14,108例本土，個案居住縣市分布為新北市2,797例、台北市1,558例、台中市1,483例、高雄市1,381例、桃園市1,049例、台南市1,044例、彰化縣869例、屏東縣558例、南投縣458例、雲林縣442例、苗栗縣384例、嘉義縣363例、宜蘭縣304例、基隆市303例、花蓮縣245例、嘉義市238例、新竹縣225例、台東縣183例、新竹市154例、澎湖縣36例、金門縣34例；另17例為境外移入。

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