健保門診與檢驗負擔將調漲 薛瑞元回應

健保部分負擔新制 薛瑞元鬆口:明年Q1上路

衛福部長薛瑞元24日指出，健保財務有開源、節流兩部分，部分負擔新制屬於節流，而若是財務缺口達到特定程度會依法調整費率。其中因為疫情暫緩上路的部分負擔新制較可能在明年第一季上路。

衛福部長薛瑞元24日出席立法院社會福利及衛生環境委員會針對「醫療服務點值長久失衡、人力科別與地域分布不均，應如何於總額支付制度中達到全民健康保險經營永續與保障醫療權益等目標」 進行專題報告，並備質詢。

薛瑞元指出，部分負擔新制上路一年影響的財務僅約在百億元，對整體健保來講是杯水車薪，但重要是希望民眾有費用意識，希望有「節流」效果；同時也會規劃照弱勢民眾，讓弱勢民眾減少負擔不會受到部分負擔新制影響。

在開源部分，薛瑞元說，牽涉健保費率是否調整，「如果缺口到一個程度就會依法調整費率」。依據健保法，健保的安全準備總額，以相當於最近精算一個月至三個月之保險給付支出為原則。

不少立委都關切部分負擔新制到底何時上路？薛瑞元指出，部分負擔的新制原先已經協商好，但是原定的實施時間剛好碰到疫情最嚴重的時間，因此重新上路時間還要看疫情變化以及國內經濟復甦的情況。目前疫情是往好的方向走，這部分條件已經滿足；國內經濟情況能否強力反彈，則未確定，目前估計會落在今年底或是明年初實施。

立委質疑，現在因為通膨的因素影響，經濟反彈的機會不大，而宣布的時機點很重要，希望讓醫療院所及民眾有時間提早做準、避免造成民怨。薛瑞元後續鬆口指出，部分負擔新制實施之前，預計要保留1個月的時間讓醫療院所等有時間準備，比較可能落在明年第一季，但是仍未確定。

日前的部分負擔調整新制分成3部分第一是門診藥品的部分，受影響者約896萬人，一年約可增加39.7億元的健保收入。調整後，民眾在醫學中心、區域醫院領藥，將收取藥品部分負擔20％、最多收300元；地區醫院及基層診所維持現行收取方式，而慢性病連續病處方箋第1次調劑比照一般藥品，第2次以後維持免收。

再者，門診檢驗、檢查的部分負擔調整，受影響人數較多約有981萬人，一年約可增加健保58.9億元收入。依照醫院層級各有不同，收取方式有別：在醫學中心及區域醫院以是否轉診作為比率區別，並且設定150元至400元不等的上限；而地區醫院500元以下免收，501元以上收取10％、上限100元；基層診所則是1,000元以下免收，1,001元以上收100元。

最後，急診部分負擔方面，影響人數約117萬人，影響金額一年約1.2億元。基層院所、地區醫院與未受影響，不論檢傷分類都收取150元；在區域醫院及醫學中心則是將急診檢傷分類較嚴重的第1-2級少收100至150元，並且將較輕微第4-5級多收250至300元。

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