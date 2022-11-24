鄧振中:爭取台美貿易倡議下次在台北談判

APEC年會甫落幕。代表我國出席部長會議的行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中與美國貿易代表戴琪互動備受矚目。鄧振中今（24）指出，兩人都覺得台美21世紀貿易倡議很好、要繼續下去，惟下一次談判的時間、地點尚未敲定，希望美方可以來台北。此外，年底就部分議題簽BTA的目標不變。

台美21世紀貿易倡議8月中宣布啟動談判，並於11月8日在紐約進行首談，雙方就貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規實務等四項優先議題進一步交換意見。

對於外界關心鄧振中參加APEC，是否與戴琪談到台美21世紀貿易倡議？鄧振中24日出席行政院會後記者會表示，跟戴琪有很多機會會面，雙方討論到台美重要工作推動，其中最重要就是倡議的談判工作。

鄧振中說，兩人檢討從6月推動以後到目前進展，為此相當滿意，已有好幾次會議舉行，日前在紐約進行首次談判，兩邊談判人員長時間就每個題目交換意見，兩個人都覺得很好、要繼續下去，惟下次時間、地點並沒有做決定，留給兩邊談判人員找適當時間，會維持彈性，但都同意要盡速推動工作，早一點獲得成果，年底簽BTA的目標還在。

鄧振中也說，希望下次談判地點在台北，但還是維持彈性，美國可以過來最好，但美國在亞洲、南美、非洲推動很多工作，萬一不行我方也願意過去。

對於外界好奇APEC時與那些國家進行雙邊會談、又談些甚麼？鄧振中表示，APEC是很好機會跟各國討論事情，第一天開會期間有休息，第二天也有很多機會共同在房間看領袖會議進行情形，跟國發會主委龔明鑫有很多機會跟其他國家部長談事情。會談重點有三個，一是新南向政策推動，二是跟各國增進關係的方法，三是向各國爭取加入CPTPP。據悉，鄧振中在APEC至少與9國進行雙邊會談，包含美國、日本、新加坡、加拿大等。

對於具體的國家，鄧振中不願透露，不過他說，多數的CPTPP會員國都有代表在，除了墨西哥沒有派人，多數都有機會談到話，交換意見，形式上部一樣，有在會議也有在會場適當地方。

針對CPTPP進度，鄧振中說，各國立場相當一致，要先把英國入會案處理完，希望證明CPTPP新入會國可以滿足高標準，其他正在等待的國家，要等英國的入會案結束才會開始討論，看要用哪種型態進行審查跟其做法。

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