王美花：輝達將來台設立物流中心

即便兩岸地緣政治風險升溫，國際大廠來台投資意願並未受到影響。經長王美花上月赴美和創辦人暨執行長黃仁勳舉行雙邊會談，黃仁勳近期造訪台灣，與台灣政府官員、產業界互動密切。王美花23日接受專訪證實，輝達（NVIDIA）將來台設立物流中心。

王美花今天（23日）接受媒體專訪時透露，由於香港當地給予相當的稅賦優惠，輝達物流中心原本設在香港，與輝達討論一陣子之後，在去年終於消彌雙方問題、針對稅賦處理方向達成共識，輝達也決定來台設立物流中心。

王美花說，許多台灣電腦廠都是輝達的主要客戶，而台積電也是輝達GPU的代工主力，王美花指出，輝達把物流中心設在台灣，具有象徵與實質意義，將有助於相關產業體系更完整。

在中國對台軍演之後、地緣政治風險升溫，不少研究調查機構紛紛出具報告，相當擔心台海危機。王美花指出，這的確會是風險公司的考量因素之一，但美國非常清楚，台灣若遭受攻擊或遭武力封鎖，「全世界受到的災難，會比俄烏戰爭嚴重很多」，中國大陸若封鎖台灣，對自己的海運、空運及陸運也會有影響。即便如此，她說，中國大陸的行為並沒有影響外商投資台灣的意願，國際大廠持續來台深化產業合作。

據知情官員透露，從2020年7月香港「國安法」上路後，香港資金、人才成為各國拉攏對象，府院成立香港小組，跨部會研商爭取在港跨國企業來台投資，設立亞太據點。不少跨國企業有遷移亞太營運總部規劃，其中租稅是考量課題之一，外商來台最擔心就是較為昂貴的稅負，並反映香港稅負較低，利得稅（營所稅）稅率16.5％，台灣營所稅率則為20％。

據悉，稅賦議題歷經財經兩部協商一年多，目前已有重大突破，將祭出租稅誘因，吸引外商來台設立營運總部，不限香港地區，「適用所有外商」。NVIDIA同意將香港國際物流發貨中心亞太總部移來台灣，可望成為適用租稅誘因首案。

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