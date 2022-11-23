獨》事隔逾4個月 龔明鑫二度確診

相關人士證實，國發會主委龔明鑫二度確診，無法參與周六（26）日投票。由於他日前才代表我國出席APEC雙部長會議，據悉，與會官員及國發會官員皆在今（23）日陸續接到通知。

龔明鑫第一次確診，是在6月底完成Select USA 5G團任務後，在搭機前往日本前，經篩檢確診為陽性，遂依據當地防疫規定進行隔離，當時身體恢復狀況良好。

事隔超過4個月，如今再傳出龔明鑫確診。據悉，由於他17日才代表我國參加位於曼谷的APEC雙部長會議，返國後需要每兩天快篩一次，並於今日呈現陽性，與會官員、國發會官員也已陸續收到通知。另據了解，和龔明鑫一同出席雙部長會議的行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中快篩陰性，目前身體狀況良好。

實際上，龔明鑫已經打了至少3劑疫苗。這次確診，除了無法出席明（24）日行政院會報告APEC情形，由副主委代打，另依指揮中心規定，因目前隔離為5+n，龔明鑫周六恐無法前往投票。據了解，龔明鑫的戶籍設在台北市。

國發會也證實，龔明鑫參與APEC經濟領袖會議及部長級年會返國，依入境人員相關防疫規定、並於自主防疫期間進行快篩，於今（23）日經篩檢確診為Covid-19陽性，遂依防疫規定進行隔離，目前身體狀況良好，將持續採視訊方式辦公。

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