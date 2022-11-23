基本工資補貼案出爐 營業衰退10％可申請

勞動部日前公告明年將調整基本工資，為減少對雇主的衝擊，經濟部再度提出「基本工資補貼方案」對受損產業進行定額補貼。勞動部23日表示，明年新方案是以2022年9月至10月，與2021年、2020年、2019年同期任一年度作比較，只要營業額衰退10％就可以申請，與前一次的20％相比大幅放寬。

基本工資審議委員會9月完成審議，明年基本工資月薪調整至2萬6,400元，時薪則為176元，勞動部日前也完成公告，預計明年元旦就會上路。勞動部部長許銘春16日受訪時表示，經濟部已經把基本工資補貼方案送到勞動部，預計在23日召開就業安定基金管理會臨時會上討論，屆時會請經濟部說明，就安委員也會針對方案內容進行討論。

據經濟部提出的「基本工資補貼方案」版本，補貼對象主要仍是以受疫情影響的內需產業為主，包括農業、服務業、以及受疫情影響的製造業（例如觀光工廠等），範圍與今年的補貼方案一致；仍採取定額補貼方式，提供月薪員工每人每月920元、時薪勞工每人每月560元定額補貼。

勞動部勞動條件及就業平司司長黃維琛表示，就業安定基金管理委員會23日審議通過「2023年受疫情影響事業基本工資補貼方案」，預計可補貼全職員工18萬餘人、部分工時員工6萬餘人，總經費13億4,766萬元，由就業安定基金支應。

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