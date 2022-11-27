11/28前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|11/28（一）
|國發會公布10月景氣燈號
央行公布10月存款不足退票統計
中研院經濟所六十週年所慶暨總體經濟計量模型研討會
太設法說會
|11/29（二）
|主計總處修正GDP預測
新光金法說會
中研院經濟所六十週年所慶暨總體經濟計量模型研討會
Dell邊緣伺服器新品發表
屈臣氏發表元永續NFT
|11/30（三）
|三三會例會
工商時報/2023投資展望論壇
第一金控線上法人說明會
建通法說會
世邦魏理仕2023年不動產市場展望
亞德客-KY法說會
竹北「享立方」商場開幕前預覽
|12/1（四）
|勞動部公布最新無薪假統計
中華經濟研究院發布2022年11月台灣採購經理人指數
醫療科技展、Palo Alto Network資安趨勢
鑫龍騰開發岡山信義案動土、南仁湖新店DCC碧潭廣場周年慶記者會
|12/2（五）
|央行標售1,400億元364天期定存單
國際財經焦點
|11/28（一）
|美國11月達拉斯聯準銀行製造業指數
加拿大第三季經常帳
澳洲10月零售銷售
|11/29（二）
|美國9月房價指數
歐元區11月消費信心指數
日本10月失業率、零售銷售
新加坡10月生產者物價指數
|11/30（三）
|美國第三季GDP修正值、11月ADP就業人數調查
日本10月工業生產
歐元區11月消費者物價指數
|12/1（四）
|美國上周初領失業救濟金人數
歐元區10月失業率
日本11月消費者信心指數
韓國第三季GDP終值
|12/2（五）
|紐西蘭第三季出口價格
澳洲央行總裁發表談話
韓國11月消費者物價指數
陸港澳焦點
|11/28（一）
|美股中概股拼多多公布第三季財報
|11/29（二）
|港股旺旺、嗶哩嗶哩公布第三季財報
|11/30（三）
|11月大陸官方製造業、非製造業PMI數據
港股小鵬公布第三季財報
|12/1（四）
|11月財新中國製造業PMI數據
大灣區航空首航香港至台北航線
首屆深圳國際金融科技節開幕
台股一周焦點
|11/28（一）
|除息
|嘉威、尚凡
|11/28（一）
|法說會
|弘憶股、台勝科、太設
|11/28（一）
|新股買賣
|視陽、伯特光
|11/29（二）
|法說會
|秋雨、宇隆、新光金、卜蜂、谷崧
|11/30（三）
|法說會
|先益、貿聯-KY、第一金、晉弘、建通、第一保
|12/1（四）
|除息
|森鉅
|12/1（四）
|法說會
|花仙子
|12/2（五）
|除息
|富林-KY
|12/2（五）
|法說會
|永固-KY、鈺緯