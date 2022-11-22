年終行情出爐!平均1.33個月 這行業11連霸

到了企業發年終的前夕，根據104資訊（3130）調查，95.9％企業預期有年終，平均1.33個月，創9年來新高，比2021年多0.23個月、約增7天工資。其中，又以金融業2.07個月最高，已是11連霸，住宿餐飲業平均僅0.85個月最慘，不過，已比去年增加0.35個月，逐步走出疫情陰霾。

104人資學院最新出版《2022-2023台灣地區薪資福利調查報告》、以及《2022企業年終及2023景氣調薪大調查》顯示，企業2022年平均年薪總額67.7萬元，創7年新高；年增幅3.1％，創5年新高。104人資學院總經理花梓馨分析，截至目前，104人力銀行全站仍高達100萬個工作機會，年增幅達17％，企業缺工、人才難尋，加上科技業上半年表現強勢，通膨高漲，10月消費者物價指數年增率2.72％，企業加薪留人留心，推動整體平均年薪成長。

2022年哪些產業的平均年薪最高？半導體以96.9萬元穩居高薪龍頭，其次是電信及通訊業84.1萬元、電腦及消費性電子製造業82萬元、軟體網路業81.1萬元、光電及光學業79萬元；金融業今年面臨台股交易量年減約31％、防疫理賠險衝擊，金融業年薪減降7.9％；電子零組件業受到出現衰退的影響，年薪微降2.6％；營建業則因升息導致房市降溫，年薪也短少1.9％。

2022年95.9％的企業預期會發放年終獎金，比去年略增2.1個百分點，平均發放1.33個月，創9年新高；比去年增加0.23個月，約7天工資。104人資學院總經理花梓馨表示，事求人就業市場，面對飛漲的物價，企業有調薪的壓力，透過本薪以外獎金加給，相對本薪負擔較小，成為發放年終企業比例提升，預期月數攀新高的主因。

各產業表現，年終前三高依序為：金融業2.07個月，11連霸，半導體業1.78個月，營建業1.68個月。最現較弱的是住宿餐飲業，10.9％沒有年終，89.1％的住宿餐飲餐有年終，平均發放0.85個月，居各產業之末，不過，與去年相比已略有好轉。去年同期的調查，24.7％的住宿餐飲業沒有發放年終，有發年終的企業平均發0.5個月，住宿餐飲業今年已逐步走出疫情陰霾。

（時報資訊 財經內容中心）

延伸閱讀

有感嗎？2022國內勞工年均薪 創7年新高

領高額年終 扣繳稅款多

年終獎金理財術 美元保單就挑這款買