11/21疫情｜本土+11,888例 近7個月新低

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增11,915例COVID-19確定病例，分別為11,888例本土個案及27例境外移入；另確診個案中新增41例死亡。

指揮中心表示，今日新增之11,888例本土病例，為5,512例男性、6,372例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（1,861例），台中市（1,582例），高雄市（1,520例），桃園市（1,407例），台南市（1,121例），台北市（1,039例），彰化縣（643例），屏東縣（395例），新竹縣（362例），苗栗縣（320例），新竹市（297例），雲林縣（276例），南投縣（193例），宜蘭縣（173例），嘉義縣（170例），花蓮縣（154例），基隆市（137例），嘉義市（99例），台東縣（66例），金門縣（34例），澎湖縣（34例），連江縣（5例）。

指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為24例男性、17例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、22例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年10月11日至11月18日，死亡日期介於10月18日至11月18日。

指揮中心說明，今日新增27例境外移入個案中，為14例男性、13例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自日本、馬來西亞、新加坡、韓國（各1例），另23例感染國家調查中。入境日期介於今年10月21日至11月19日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,921,301例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,743,703例排除），其中8,174,903例確診，分別為37,285例境外移入、8,137,564例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,991例COVID-19死亡病例，其中13,974例本土，個案居住縣市分布為新北市2,775例、台北市1,544例、台中市1,462例、高雄市1,364例、桃園市1,040例、台南市1,035例、彰化縣860例、屏東縣552例、南投縣457例、雲林縣438例、苗栗縣379例、嘉義縣359例、基隆市302例、宜蘭縣302例、花蓮縣241例、嘉義市238例、新竹縣223例、台東縣183例、新竹市151例、澎湖縣36例、金門縣33例；另17例為境外移入。

延伸閱讀

確診不能投票 最高罰200萬 6大QA一次看

「5+n」今上路！防疫新制QA一次看

12種疫苗組合保護力曝 這類快追加次世代