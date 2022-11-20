APEC落幕 張忠謀透露與習近平互動愉快

2022年APEC領袖峰會昨落幕，台灣領袖代表張忠謀在曼谷下榻的飯店召開國際記者會，張忠謀被問及若未來美國國家利益與台灣企業利益衝突時表示，在國際上，「共同利益」是「非常非常重要的考量」，若被違反了，應該是由政府決定。張忠謀也透露，跟大陸國家主席習近平有「很愉快、很客氣的互動」。

張忠謀表示，這次會談見面的人比先前都還多，和一半以上的領袖代表都有交換意見。另外，雖然他沒有特別提起台海相關問題，但許多領袖皆有為台灣在兩岸問題、貿易與半導體產業發聲，表達對這個地區和平、穩定的期望。

媒體關注張忠謀與習近平的互動，張忠謀說，18日峰會首日上午，習近平走進休息室時，兩人互相問好。張忠謀祝賀習近平中共20大會議上的成功，習近平也跟他問好，「我跟他說，去年有過一次髖關節手術；他跟我說，你現在看起來氣色很好」，「就是這樣子，很愉快、很客氣的互動」。

至於有沒有提起台海的問題，張忠謀則說，「我已經把和他的互動都告訴你們了」。而蔡總統要他傳達的訊息，張忠謀也說在兩篇演講中都傳達了，「我已經完全做到了」。

談到與美國副總統賀錦麗的會面，張忠謀表示，賀錦麗非常歡迎台積電在美國亞利桑那州設廠，也重申美國助台的決心。

除了會議，場外也有「夫人外交」，張忠謀夫人張淑芬就與大陸第一夫人彭麗媛、賀錦麗老公任德龍（Douglas Craig Emhoff）、泰國第一夫人娜拉蓬（Naraporn Chan-ocha）同框。張淑芬受訪時被問及張忠謀明年是否還會擔任領袖代表出席APEC，張淑芬表示不能替他回答；張忠謀被問及時也回應「明年還有三百六十幾天，蔡總統會不會邀我參加都是個問題」。

（ 旺報 邱新博）

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