11/20前瞻一周》本周國內外財經焦點

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國內財經焦點

11/21（一）經濟部公布10月外銷訂單
央行公布10月五大銀行新承作放款
國泰金法說會
彰化銀行線上法人說明會
神達法說會
11/22（二） 主計總處公布10月失業率
台日投資合作論壇 /經濟部、瑞穗銀行主辦
玉晶光、雙鴻、台亞法說會
11/23（三）經濟部公布10月工業生產、批發、零售及餐飲業營業額統計
央行公布10月消費者暨建築貸款餘額
開發金線上法說
臺灣企銀線上法人說明會
11/24（四）勞動部公布最新無薪假統計
央行公布10月貨總計數
亞電、敬鵬法說會
11/25（五）富邦金線上法說
台灣經濟研究院/景氣動向調查報告發布

國際財經焦點

11/21（一）以色列央行決議會議
德國10月PPI
美國10月芝加哥Fed全國活動指數
11/22（二）美國11月里奇蒙Fed製造業指數
歐元區9月經常帳、11月消費信心指數
加拿大10月新屋價格指數
韓國11月消費者信心指數
11/23（三）美國10月耐久財訂單與新屋銷售
新加坡10月CPI
韓國11月商業信心指數
11/24（四）美國上周初領失業救濟金人數
法國11月商業信心指數
南非央行決策會議
韓國央行決策會議
11/25（五）紐西蘭第三季零售銷售
德國12月GfK消費信心指數
新加坡第三季GDP終值

陸港澳焦點

11/21（一） 11月貸款市場報價利率（LPR）
香港10月CPI
美股中概股中通公布第三季財報
11/22（二）港股百度、快手公布第三季財報
11/23（ 港股小米公布第三季財報
11/27（日）10月規模以上工業企業利潤

台股一周焦點

11/21（一） 法說會國泰金、敦吉、彰銀、光隆、神達 
11/21（一）新股買賣進典
11/22（二） 除權息廷鑫、牧德、擎邦
11/22（二） 法說會玉晶光、台亞、光洋科、杏昌、創源、醫揚、明達醫
11/23（三） 法說會臺企銀、飛宏、友威科、高雄銀、立衛、M31、意德士
11/24（四） 法說會 迎廣、中電、來頡
11/25（五）除息達爾膚
11/25（五）法說會富邦金、高力、鉅祥、潤弘、美隆電、漢科、雙邦、新漢
工商時報 數位編輯