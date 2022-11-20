11/20前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|11/21（一）
|經濟部公布10月外銷訂單
央行公布10月五大銀行新承作放款
國泰金法說會
彰化銀行線上法人說明會
神達法說會
|11/22（二）
|主計總處公布10月失業率
台日投資合作論壇 /經濟部、瑞穗銀行主辦
玉晶光、雙鴻、台亞法說會
|11/23（三）
|經濟部公布10月工業生產、批發、零售及餐飲業營業額統計
央行公布10月消費者暨建築貸款餘額
開發金線上法說
臺灣企銀線上法人說明會
|11/24（四）
|勞動部公布最新無薪假統計
央行公布10月貨總計數
亞電、敬鵬法說會
|11/25（五）
|富邦金線上法說
台灣經濟研究院/景氣動向調查報告發布
國際財經焦點
|11/21（一）
|以色列央行決議會議
德國10月PPI
美國10月芝加哥Fed全國活動指數
|11/22（二）
|美國11月里奇蒙Fed製造業指數
歐元區9月經常帳、11月消費信心指數
加拿大10月新屋價格指數
韓國11月消費者信心指數
|11/23（三）
|美國10月耐久財訂單與新屋銷售
新加坡10月CPI
韓國11月商業信心指數
|11/24（四）
|美國上周初領失業救濟金人數
法國11月商業信心指數
南非央行決策會議
韓國央行決策會議
|11/25（五）
|紐西蘭第三季零售銷售
德國12月GfK消費信心指數
新加坡第三季GDP終值
陸港澳焦點
|11/21（一）
|11月貸款市場報價利率（LPR）
香港10月CPI
美股中概股中通公布第三季財報
|11/22（二）
|港股百度、快手公布第三季財報
|11/23（三）
|港股小米公布第三季財報
|11/27（日）
|10月規模以上工業企業利潤
台股一周焦點
|11/21（一）
|法說會
|國泰金、敦吉、彰銀、光隆、神達
|11/21（一）
|新股買賣
|進典
|11/22（二）
|除權息
|廷鑫、牧德、擎邦
|11/22（二）
|法說會
|玉晶光、台亞、光洋科、杏昌、創源、醫揚、明達醫
|11/23（三）
|法說會
|臺企銀、飛宏、友威科、高雄銀、立衛、M31、意德士
|11/24（四）
|法說會
|迎廣、中電、來頡
|11/25（五）
|除息
|達爾膚
|11/25（五）
|法說會
|富邦金、高力、鉅祥、潤弘、美隆電、漢科、雙邦、新漢