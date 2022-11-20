11/20疫情｜本土＋16,197例 死亡＋43例

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增16,197例本土新冠肺炎個案，相較上周日同期減少2374例，減幅12.8%，以及39例境外移入；另確診個案中新增43例死亡。

今天確診個案分布為較多的縣市分別有新北市2624例，高雄市2068例，台中市1924例，桃園市1649例，台南市1564例，台北市1485例。

今天本土個案中，新增43例死亡，其中一名2個月大男嬰，沒有慢性病史。指揮中心發言人莊人祥表示，該名男嬰10月25日發燒、出現呼吸道症狀採檢確診，採取居家照護後症狀緩解，且活力胃口均良好，卻在11月10日被家人發現在家昏迷無反應，送醫時已無呼吸心跳，經急救無效當天過世，經法醫相驗開立死亡診斷，新冠肺炎併呼吸衰竭。

今天也新增2例特殊重症，一名為1歲男童，無慢性病史，未接種疫苗，11月9日確診，11月10日出現發燒、咳嗽，全身出疹，11月13日送急診檢查有紅眼、草莓舌，發炎指數升高懷疑MIS-C住院以免疫球蛋白治療，目前一般病房治療中。

另一名為11歲女童，有慢性心肺疾病等多重疾病，未接種疫苗，因、肺動脈高壓，心房中隔缺損住院，11月15日進行心導管手術修補，術後住進加護病房時，使用非侵襲性正壓呼吸器，11月16日因為發燒檢驗新冠陽性，且Ｘ光檢驗顯示肺炎，給予藥物治療，狀況穩定在專責病房治療中，

目前國內12歲以下兒童重症累計269例，其中腦炎33例、肺炎28例、心肌炎2例、敗血症4例、哮吼11例、家中死亡9例、MIS-C177例，共病5例，死亡38例。

（中時新聞網 中時、 鄭郁蓁 、中時新聞網、 莊楚雯）