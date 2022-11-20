經濟下行陰霾難消 10月外銷訂單難轉正

經濟部21日將公布10月外銷訂單統計。雖然歐美年終消費旺季備貨需求到來，但全球通膨及升息壓力未減、俄烏戰爭未停、中國面對COVID疫情仍實施動態清零政策等經濟下行因素導致陰霾難消，恐抑低我國外銷接單表現，預估10月接單金額為570億至585億美元，年減3.6％至1.0％，仍難轉正。

經濟部9月外銷訂單受到全球經濟受通膨及升息影響，終端需求走弱，客戶進行庫存調整，加以去年同月基期較高所致，但國際品牌智慧手機新品上市，加上新興科技應用、數位化及雲端資料處理需求續強，挹注接單動能，抵銷部分減幅，接單金額年減3.1％、降至609.3億美元。

從貨品別觀察，電子及資訊通信產品受惠5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用需求續強，加上消費性電子新品備貨效應，讓接單分別年增6.0％、5.0％；光學器材因終端產品需求疲弱，客戶持續調整庫存，面板價格持續下滑，導致出現年減41.1％。

傳統貨品方面，因全球經濟成長趨緩，終端市場需求不振，廠商對設備投資保守觀望，加上油價續居高檔壓抑部分石化產品加工利差，讓基本金屬、塑橡膠製品、化學品及機械分別年減31.0％、32.3％、20.2％ 及9.8％。

據外銷訂單受查廠商對10月接單看法，預期接單將較9月增加之廠商家數占13.6％，持平者占55.2％，而減少者占31.2％，按家數計算之動向指數為41.2；按接單金額計算之動向指數則為46.8，預期10月整體外銷訂單金額將較9月份減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為43.4、47.4及53.9。

展望未來，經濟部統計處處長黃于玲分析，雖高效能運算、物聯網、車用電子等新興應用持續擴增，加上國際各品牌消費性電子新品接續上市，以及歐美年終消費旺季備貨需求，有助於維繫外銷接單成長動能，但全球通膨及升息壓力未減、俄烏戰爭未停、中國大陸清零政策持續，增添全球經濟及貿易下行風險，恐抑低我國外銷接單表現，後續發展亟需密切關注。

